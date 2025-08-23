Los espectaculares videos de la presentación de Gustavo Dudamel y la Orquesta Simón Bolívar en concierto de Coldplay en Wembley

Coldplay llevó a cabo la noche del viernes un espectacular concierto a casa llena en el mítico estadio de Wembley, en Inglaterra, donde tuvo como invitados especiales al larense Gustavo Dudamel y a la Orquesta Simón Bolívar.

Se trató del inicio de la primera de las diez fechas de sus conciertos en el Wembley Stadium de Londres.

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en el que Chris Martín, vocalista y líder de la banda, se deshizo en elogios hacia el venezolano, a quien consideró «su hermano», justo en el momento en el que lo presentaba a él y a la orquesta. Además, calificó a Dudamel como «el mejor del mundo».

#Espectáculos | 🎤🇻🇪 Chris Martin, vocalista de Coldplay, presentó al maestro venezolano Gustavo Dudamel y a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, durante el inicio de la residencia La fusión entre la banda británica y la Sinfónica muestra cómo la música puede unir a las personas pic.twitter.com/ivkOh2eZtb — Notitarde (@webnotitarde) August 23, 2025

«Son todos jóvenes de Venezuela. Son nuestra orquesta favorita en todo el mundo y me gustaría que los traten aún mejor que a nosotros. Que la pasen maravilloso esta noche. Gracias por estar aquí», acotó Martin.

Otro metraje mostró a Dudamel guiando a la Orquesta Simón Bolívar, interpretando la clásica marcha de Star Wars.

¿CUÁNTAS PRESENTACIONES TENDRÁN DUDAMEL Y LA SIMÓN BOLÍVAR JUNTO A COLDPLAY?

La del viernes fue la primera presentación de Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de un total de varios conciertos de Coldplay. Las otras cinco serán los días 22, 23, 26, 27, 30 y 31 de agosto, así como el 3, 4, 7 y 8 de septiembre en el mítico estadio de Wembley.

Ensayo de Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en el estadio de Wembley, Londres. 🥹🇻🇪 #ColdplayVenezuela pic.twitter.com/lCYK4t6SxA — Coldplay Venezuela 🇻🇪 (@ColdplayVene) August 22, 2025

Dicho hito está enmarcado en las celebraciones por los 50 años del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Asimismo, las entradas para todas las presentaciones dentro del tour Music of the Spheres están agotadas.

El estadio Wembley cuenta con un aforo de 90 mil personas. La actual gira mundial de Coldplay, su octava, inició en Costa Rica en mayo de 2022 e incluye el repertorio musical de sus noveno y décimo álbumes de estudio: Music of the Spheres (2021) y Moon Music (2024).