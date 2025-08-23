Caraota Show

Los espectaculares videos de la presentación de Gustavo Dudamel y la Orquesta Simón Bolívar en concierto de Coldplay en Wembley

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Composición propia

Coldplay llevó a cabo la noche del viernes un espectacular concierto a casa llena en el mítico estadio de Wembley, en Inglaterra, donde tuvo como invitados especiales al larense Gustavo Dudamel y a la Orquesta Simón Bolívar.

Tabla de Contenido

Se trató del inicio de la primera de las diez fechas de sus conciertos en el Wembley Stadium de Londres.

Leer Más

empresa
Investigarán a la productora del concierto de Romeo Santos: El responsable de la organización está preso desde 2015
¡Otro más! La razón por la que Shakira anunció suspensión de su concierto en República Dominicana
Murió el diseñador de moda italiano Roberto Cavalli, luchó con larga enfermedad

LEA TAMBIÉN: PILLARON A FAMOSO RAPERO LIL NAS X CAMINANDO EN ROPA INTERIOR POR LOS ÁNGELES: TERMINÓ ARRESTADO Y HOSPITALIZADO POR POSIBLE SOBREDOSIS

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en el que Chris Martín, vocalista y líder de la banda, se deshizo en elogios hacia el venezolano, a quien consideró «su hermano», justo en el momento en el que lo presentaba a él y a la orquesta. Además, calificó a Dudamel como «el mejor del mundo».

«Son todos jóvenes de Venezuela. Son nuestra orquesta favorita en todo el mundo y me gustaría que los traten aún mejor que a nosotros. Que la pasen maravilloso esta noche. Gracias por estar aquí», acotó Martin.

Otro metraje mostró a Dudamel guiando a la Orquesta Simón Bolívar, interpretando la clásica marcha de Star Wars.

¿CUÁNTAS PRESENTACIONES TENDRÁN DUDAMEL Y LA SIMÓN BOLÍVAR JUNTO A COLDPLAY?

La del viernes fue la primera presentación de Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de un total de varios conciertos de Coldplay. Las otras cinco serán los días 22, 23, 26, 27, 30 y 31 de agosto, así como el 3, 4, 7 y 8 de septiembre en el mítico estadio de Wembley.

Dicho hito está enmarcado en las celebraciones por los 50 años del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Asimismo, las entradas para todas las presentaciones dentro del tour Music of the Spheres están agotadas.

El estadio Wembley cuenta con un aforo de 90 mil personas. La actual gira mundial de Coldplay, su octava, inició en Costa Rica en mayo de 2022 e incluye el repertorio musical de sus noveno y décimo álbumes de estudio: Music of the Spheres (2021) y Moon Music (2024).

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EN VIDEO: Hombre arrancó valla con recompensa de EEUU por Maduro y Cabello en autopista fronteriza de Colombia
EN VIDEO: Hombre arrancó valla con recompensa de EEUU por Maduro y Cabello en autopista fronteriza de Colombia
Mundo
Se lanzó de un avión sin paracaídas a más de 4.700 metros de altura tras terminar con su novio
Mundo
El escalofriante último mensaje enviado por una joven embarazada antes de que le quitaran la vida y la enterraran en la casa de su novio
EEUU