Los detalles que contó la esposa de David Bisbal sobre la vez que fue «secuestrada» en Venezuela

La reconocida modelo venezolana, Rosanna Zanetti, esposa del cantante español, David Bisbal, relató la experiencia aterradora que vivió en un secuestro exprés antes de salir de Venezuela.

“Yo trabajaba en la tele, las leyes estaban complicadas, sufrí un secuestro exprés”, recordó durante su participación en el programa de televisión Universo Calleja.

«Estaba recogiendo a mi prima en su casa, me amenazaron con pistolas y me metieron en el asiento de atrás del carro. A veces te secuestran al azar, según el coche en el que vayas, según qué vehículo tienes es un estatus“, añadió.

La modelo aseguró que en ese momento llegó a temer por su vida. “Empiezan a registrar el carro, a preguntarte si tiene registro satelital, a preguntarte a qué te dedicas, a qué se dedica tu familia para ver cuánto pueden pedir por ti. En Venezuela no es legal pagar rescates, pero lo tuvieron que hacer”.

Para ese entonces admitió que no tenía intenciones de abandonar Venezuela. Sin embargo, las condiciones del país la llevaron a buscar otro rumbo. ”Yo imaginé toda mi vida en Venezuela. Mi familia es de inmigrantes por ambos lados, italiana por parte de mi padre y chilena por la de mi madre. Que Venezuela vuelva a repetir la misma historia y que se tenga que volver a empezar de cero es muy duro”, reseñó La Vanguardia.

Por su parte, David Bisbal también reconocía que Venezuela ya no es el país que era cuando él viajó por primera vez: «Hace más de 8 años que no voy a Venezuela y sinceramente, hasta que no haya un cambio de verdad no siento que vaya a volver».

La venezolana hizo pública su relación con David Bisbal en 2016 y dos años más tarde, en julio de 2018, celebraron su boda, una ceremonia de lo más discreta. Para abril de 2019 tuvieron su primer hijo, Matteo. Posteriormente, dieron la bienvenida a su segunda hija, Bianca, en el 2020.