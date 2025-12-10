Los desgarradores detalles que dio Osmariel Villalobos sobre su cáncer de mamá

La modelo y presentadora Osmariel Villalobos, diagnosticada de cáncer de mama hacer varios meses, brindó nuevos detalles sobre su estado de salud y confirmó que los médicos detectaron nuevos tumores.

Villalobos sostuvo una entrevista en el pódcast de la periodista Rocío Higuera. Desde un principio, la presentadora reconoció que su diagnóstico se ha complicado luego de que le detectaron hasta cinco tumores en el seno.

«Es cuando mi oncóloga me cambia el panorama y me dice: hay que quitarte toda la mama porque lo tienes en muchas partes del seno», dijo Villalobos, quien aclaró que está buscando otras opciones de tratamiento.

Villalobos afirmó que iba a iniciar un nuevo proceso médico, pero ahora quedó en suspenso. «Mi otra oncóloga me acaba de indicar que el cáncer está como invasivo, por lo que no puedo comenzar el tratamiento que yo esperaba iniciar cuando llegara a Miami», acotó.

PRESENTE DE VILLALOBOS

Ante estas devastadoras noticias, Villalobos reconoció que se encuentra «inquieta». Luego de que diagnosticaron el cáncer, tan solo tenía una meta en su vida: superar la enfermedad y sanar.

«Yo confío siempre en que a veces no es lo que uno quiere, sino que es lo que Dios quiere y si Dios quiere que las cosas sean así, pues así lo haré», acotó Villalobos, quien aseguró que «esta historia no se acaba hasta que se acaba».

Más allá del tratamiento médico, Villalobos también ha hecho importantes cambios en su vida para llevar un día a día más saludable. Tras el diagnóstico, se convirtió en vegana, practica ayuno y ha mejorado su alimentación general.

Las declaraciones se viralizaron en redes sociales y decenas de internautas manifestaron su apoyo a Villalobos. A la vez que le deseaban una pronta recuperación, destacaron la fuerza de la presentadora.