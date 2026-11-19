Decenas de seguidores de la cantante Shakira pernoctaron desde la noche de este miércoles en el Estadio Monumental Simón Bolívar para comprar las entradas para el esperado concierto de la colombiana en Caracas.

Asimismo, largas filas se realizan en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (C.C.C.T.) con motivo del inicio de la venta presencial de entradas.

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De acuerdo a la empresa productora del evento a partir de este jueves se habilitaron las taquillas físicas en el nivel C2 del C.C.C.T. y en el Estadio Monumental Simón Bolívar, con un horario de atención comprendido entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m.

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Reportes ciudadanos difundidos en redes sociales indicaron que en las taquillas del Estadio Monumental los compradores comenzaron a hacer fila desde las 11:00 de la noche del miércoles a la espera de la apertura.

Así está la cola en el CCCT para comprar las entradas al concierto de Shakira. 07:30 am Las taquillas las abren a las 10:00 am. https://t.co/OMEWhkMgxO — Keyber Guaraco (@KeyberGuaraco) November 19, 2026

De manera simultánea, en el C.C.C.T., imágenes captadas a las 7:30 de la mañana mostraron largas colas de fanáticos concentrados desde temprano, más de dos horas antes de que las ventanillas iniciaran operaciones.

Ya están haciendo colas en el estadio monumental Simón Bolivar para comprar entradas mañana a partir de las 10:00 am https://t.co/NCrSnZ0ywP — Shakira (@ShakiraVnezuela) November 18, 2026

LAS ENTRADAS PARA SHAKIRA

La alta demanda en ambos puntos físicos responde al interés del público por asegurar boletos, especialmente en las zonas más económicas, como Piso 3 ($80) y Piso 4 ($60), que figuraban como agotadas tras la preventa en línea.

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