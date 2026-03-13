«Llevo a Venezuela en mi corazón, no como una mochila que pesa»: Las revelaciones de la actriz Marisa Román

La conocida actriz venezolana Marisa Román reveló la forma en la que Venezuela la acompañó mientras estuvo en otros países y cómo ha percibido el acontecer del país en los últimos tiempos.

«Siempre digo que llevo a Venezuela dentro de mí, en mi corazón, no me gusta cargarla como una mochila, llena como de este peso del pasado y lo que no fue y lo que dejó de ser, sino llevarla en mi corazón con alegría, honrando lo que fue y celebrando lo que ahora es», confesó en una entrevista con Viviana Gibelli.

«La vida lo que trae intrínseco siempre es el cambio, la transformación. Todo lo que se queda estático está muerto y así como nos transformamos nosotros también se transforma el país es inevitable y sí me encanta estar de vuelta para poder verlo desde adentro porque la distancia puede distorsionar la mirada en las cosas», agregó.

Destacó que le costó varias semanas entender la dinámica de los venezolanos actualmente: «Entender el tema de pagar, de gritar la clave, pero uno se amaña rápido», dijo.

Asimismo, sostuvo que a pesar de las dificultades que atraviesa la isla de Margarita apuntó que está hermosa. «Algo que es hermoso es el espíritu de nuestra gente, el optimismo, la confianza entre la gente, más allá del contexto que sea que haya nos unimos y hacemos cosas. Hay gente tan buena que está haciendo cosas por el país», comentó.

¿POR QUÉ DECIDIÓ NO TENER HIJOS?

En otra parte de la entrevista, Román reveló el motivo que la llevó a no querer tener hijos. «No dudo que sería una gran mamá, pero siento que no todas tenemos que ser mamás de la manera convencional. Siento que hay muchas formas de ser madre. Me encantaría ser madrastra, por ejemplo, es un espacio que me encantaría explorar. Además, siendo una gran tía, mi hermana acaba de tener un bebé, y tengo grandes amigas que tiene hijos también y es un rol que me gusta un montón».

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«Siento que hay mucho mandato social con el tema. El reloj biológico no digo que no sea real, pero siento que es algo como hormonal y también siento que hay mucho de construcción social. Pero en mi caso, siento que pude discernir de todas esas voces externas e identificar cuáles eran de otros y cuál era la mía», consideró.

Finalmente, admitió que no se ve como mamá soltera. «Siempre vi la maternidad como una consecuencia de un proyecto de pareja exitosa y estoy en este momento soltera y nunca consideré ser mamá sola. Lo admiro, lo he visto en amigas cercanas, son unas heroínas, pero no lo elijo para mí, y creo que eso también está bueno honrarlo».