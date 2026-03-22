Las señales que podrían confirmar los rumores de que Tom Holland y Zendaya se habrían casado

Tras los rumores no confirmados de matrimonio entre las estrellas de Hollywood, Tom Holland y Zendaya, el protagonista de Spider-Man volvió a encender las especulaciones al publicar un efusivo mensaje en Instagram para promocionar la nueva película de su pareja.

“Honestamente, no podría estar más emocionado de que vean esta película y créanme cuando digo que los va a dejar sin aliento”, escribió el actor de 29 años en su cuenta de la mencionada red social de Meta.

“¡Compren sus entradas ahora!”, agregó Holland, quien acompañó el mensaje con el póster oficial y el tráiler del filme, The Drama, producido por A24 y protagonizado por Zendaya y Robert Pattinson, previsto para estrenarse el próximo abril en América Latina.

El gesto de Holland llega apenas días después de que también compartiera el tráiler de Spider-Man: Brand New Day, cuarta entrega de la franquicia en el que vuelve a coincidir con su pareja, previsto para el 31 de julio de 2026.

“Un nuevo día comienza ahora. No puedo esperar para compartir esta película con ustedes”, escribió el joven actor el 18 de marzo.

DE DÓNDE SALIERON LOS RUMORES

La oleada de especulaciones sobre un posible matrimonio secreto entre ambos actores se desató el pasado 1 de marzo, durante la ceremonia de los Actor Awards 2026.

En la alfombra roja, Law Roach, estilista de Zendaya desde que tenía 14 años, afirmó ante las cámaras de Access Hollywood que la boda ya había ocurrido, “se la perdieron”, afirmó.

Desde entonces, las señales no han cesado. La actriz apareció en múltiples ocasiones luciendo lo que parece ser un anillo de bodas junto al de compromiso, incluyendo en los Premios Óscar del 15 de marzo, donde presentó junto a Robert Pattinson el galardón a Mejor Director.

Roach redobló su postura días después al declarar ante el programa Extra: “Dije lo que dije”.

AMBIGÜEDAD EN LAS RESPUESTAS DE ZENDAYA

Durante su aparición en Jimmy Kimmel Live! el 16 de marzo, Zendaya contestó con ambigüedad las preguntas que le hicieron durante el programa sobre su supuesta boda con Holland.

La presentadora Marsai Martin le pidió que diera “una pequeña señal” si debía enviarle un regalo de bodas, y en respuesta, Zendaya mostró ambas manos, con anillos en los dos dedos, según lo reseñado por Infobae.

No obstante, la actriz de Euphoria desmintió fotografías generadas por inteligencia artificial que circulaban en redes sociales mostrándola supuestamente en una ceremonia nupcial con Tom Holland, aunque luego bromeó con que varias personas de su entorno estaban molestas por no haber sido invitadas a la boda.

Ni los representantes de Holland ni los de Zendaya han confirmado o desmentido que la pareja esté legalmente casada.