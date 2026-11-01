Las emotivas palabras del cantante René Velazco tras la muerte de Yorgelis Delgado y el nuevo significado de la canción ‘Miraré para arriba’ de Salserín

El cantante René Velazco, ex integrante de la agrupación Salserín, aseguró que la recordada canción Miraré para arriba terminó tomando otro significado tras la muerte de Yorgelis Delgado.

«Fue horrible, yo no le había prestado mucha atención hasta después que mi esposa me dijo: ‘¿Tú si sabes que la letra al principio parecía que es ella la que te la está cantando? Y yo le dije ‘no me hagas esto'», indicó durante una entrevista con Rodolfo el chamo.

Destacó que «obviamente es un tema que toca la fibra y de alguna manera en adelante siempre dedicamos la canción a ella cuando suena, siempre ponemos a la gente a cantar para que la escuche y nos acompañe».

EL APOYO A LA FAMILIA DE YORGELIS DELGADO

René Velazco agradeció por el apoyo que recibió la familia de Yorgelis en medio de la tragedia.

«Yo traté de ayudar a quienes conocía, que quizás algunas personas no eran públicas y Yorgelis fue la persona más mediática por decirlo así, pero no fui solamente yo, fuimos muchos de los que alguna manera compartimos con ella en el Club de los Tigritos, pero lamentablemente no se lograron los objetivos en su momento, pero agradecemos también de parte de su familia, que estuve muy cerca de ellos, por todo el apoyo que tuvieron de parte de las redes y de mucha gente», comentó.

Sin embargo, el artista manifestó que «todavía queda mucha gente en La Guaira que está necesitando ayuda».

Por su parte, Leonardo Patiño, también ex integrante de Salserín, expresó que esa fue la «reaparición de ella en cámaras después de mucho tiempo porque ella estuvo alejada de los medios y que honor que haya sido con nosotros».

Destacó que su muerte fue «un golpe muy duro para nosotros».