La Vida Bohème presenta Volver a Sonar y FALLA / BOCONÓ en medio de su regreso a Venezuela

La Vida Bohème atraviesa uno de los momentos más significativos de su historia reciente. Mientras “Tierra de Nadie” se encuentra nominado al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock, la agrupación prepara su regreso a Venezuela y el lanzamiento de FALLA / BOCONÓ, un nuevo proyecto musical que llegará este próximo 5 de noviembre de forma exclusiva a través de Bandcamp.

Este lanzamiento tendrá como propósito inicial contribuir con los músicos afectados por el doble terremoto ocurrido a finales de junio en nuestro país.

FALLA / BOCONÓ no nació como un proyecto benéfico. Sus canciones comenzaron a desarrollarse antes del sismo y fueron grabadas en distintas ciudades durante los últimos años.

Sin embargo, lo sucedido en Venezuela llevó a la banda a reconsiderar el momento y la forma de presentar este material, convirtiendo este hito en una oportunidad para dirigir la atención hacia su propia comunidad e integrar este lanzamiento con Volver a Sonar, una propuesta solidaria creada por los mismos integrantes.

La nominación al Latin Grammy, el regreso de la banda al país y sus próximas presentaciones se convierten así en una plataforma perfecta para amplificar Volver a Sonar, una iniciativa de Nexos que busca contribuir a la recuperación y continuidad del ecosistema musical venezolano, comenzando por una necesidad inmediata y concreta: devolver sus herramientas de trabajo a los músicos afectados por los terremotos de junio 2026.

La primera etapa de Volver a Sonar tiene como meta recaudar aproximadamente 25.000 USD para atender las necesidades identificadas de 51 músicos de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Esto incluye kits de continuidad laboral, reparación de instrumentos, trabajos de luthería y la cobertura de otros requerimientos indispensables para que puedan continuar ejerciendo su profesión.

Con el lanzamiento de FALLA / BOCONÓ el próximo 5 de noviembre a través de Bandcamp, el público podrá adquirir el proyecto por un aporte mínimo y sumarse activamente a Volver a Sonar, ya que los ingresos netos generados se destinarán directamente a esta campaña.

Este lanzamiento ocurrirá en semanas especialmente relevantes para la agrupación. El 8 de noviembre, La Vida Bohème será la encargada de cerrar el Festival Nuevas Bandas en la Concha Acústica de Bello Monte. Al día siguiente, los integrantes de la banda partirán a Las Vegas para participar en las distintas actividades en torno a la Latin Grammy Week.

Para saber más de La Vida Bohéme y todos sus próximos lanzamientos, sigan sus redes sociales: IG @lavidaboheme.

NOTA DE PRENSA