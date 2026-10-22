ACTUALIZACIÓN: La verdad sobre el regreso del zar de la belleza, Osmel Sousa a Venevisión

Osmel Sousa, antiguo presidente de la Organización Miss Venezuela, sorprendió a todos este miércoles al revelar que se encontraba en Caracas. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales.

«Adivinen dónde estoy», dijo Sousa mientras bajaba de un carro negro. El zar de la belleza, con su característica elegancia clásica y opulenta, dio unos pocos pasos y reveló el secreto: estaba en las instalaciones de Venevisión.

Su presencia generó un revuelo en redes con diversas teorías sobre el esperado regreso; incluso poco después la creadora de contenido Mariana Posada, reveló que Osmel Sousa solo estaría grabando una entrevista especial.

Basado en esas especulaciones, una fuente confirmó a Caraota Digital, que Osmel Sousa había llegado a Venevision -efectivamente- para una entrevista que le realizaría el periodista de ese canal, Luis Olavarrieta.

De acuerdo a lo revelado, sería parte del documental que realiza la planta televisora a propósito de sus 65 años, que contará con figuras claves de su pantalla como: Mirla Castellanos, Nelson Bocaranda, Lupita Ferrer, Jean Carlos Simancas, entre muchos otros.

Tras su llegada al canal, Sousa publicó poco después un video desde la mismísima Quinta Miss Venezuela; sin embargo, para tristeza de muchos, el zar no alista su regreso, simplemente se trató de la locación donde se realizó la entrevista.

Según la información revelada, el documental que se espera se difundido los próximos meses contará con cuatro episodios especiales de la historia de la famosa televisora venezolana.

DIMES Y DIRETES

Tras la sorpresiva visita de Osmel al canal 4, surgieron comentarios en redes sociales, entre esos los del diseñador Marco Michetti, quien aseguró que «hay muchos indicios» de que Osmel Sousa también «está preparando bajo cuerda» a Clara Vegas, Miss Universe Venezuela 2025.

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Según esta versión, Sousa ha participado en la preparación de Clara Vegas para la 75.ª edición del Miss Universo, que se realizará en Puerto Rico el próximo 24 de noviembre. Algunos colaboradores del zar ya trabajan con la modelo de 24 años.

Cabe recordar que Sousa fue presidente del Miss Venezuela entre 1982 y 2018, cuando salió de la organización del concurso. Durante este periodo, llegó a trabajar junto al Miss Universo y se enfocó en proyectos propios.