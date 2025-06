La venezolana Joanna Hausmann formará parte de la famosa serie «Phineas y Ferb» de Disney

La actriz y comediante venezolana, Joanna Hausmann Jatar, anunció que formará parte de la nueva temporada de la famosa serie animada «Phineas y Ferb» de Disney.

«¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Escribe (y actúa) para el reestreno de Phineas y Ferb! ¡Ha sido una aventura increíble! La nueva temporada se estrena esta semana. ¡A por todas! ”, indicó en su cuenta en X.

“What are we gonna do today?” Write (and act) for the revival Phineas and Ferb! It’s been a wild ride! New season premieres THIS WEEK—let’s get weird. #QueVivaVenezuelaenestaMieldaCaballero pic.twitter.com/c27agEpTBt

