La última entrevista de Eric Dane: Netflix sorprende a todos al publicarla a horas de su muerte

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura

La plataforma de streaming Netflix sorprendió al mundo del entretenimiento al publicar la última entrevista del popular actor Eric Dane, recordado por su trabajo en las series Grey’s Anatomy y Euphoria.

Dane falleció el jueves por las consecuencias de una esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que le fue diagnosticada el año pasado. Apenas un día después, Netflix publicó un nuevo episodio de Famous Last Words, un formato que solo es publicado luego de la muerte del entrevistado.

El actor usó este espacio para enviarles un último mensaje a sus hijas adolescentes, Billie y Georgia. Al final de la entrevista, Dane pidió quedar solo frente a la cámara y les dejó unas lecciones que aprendió durante su compleja lucha contra la ELA.

«Recuerdo todas las veces que pasamos en la playa, ustedes dos, yo y mamá —en Santa Mónica, Hawái, México. Las veo ahora jugando en el océano durante horas, mis bebés de agua. Esos días fueron el paraíso», afirmó Dane.

«VIVAN AHORA»

Una vez rememoró las experiencias en la playa con su familia, Dane le hizo una clara petición a sus hijas: «Primero, vivan ahora. Ahora mismo. En el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo», afirmó.

«Sobrepensaba decisiones, me cuestionaba a mí mismo. ‘No debería haber hecho esto. Nunca debí haber hecho aquello’. Ya no más», dijo Dane, quien recordó que vivió varios «vagando mentalmente».

Sin embargo, el diagnóstico de ELA cambió todo para Dane. «El pasado contiene arrepentimientos. El futuro sigue siendo desconocido. Así que tienes que vivir ahora. El presente es todo lo que tienes», aseveró.

Dane también le pidió a sus hijas que se «enamoren». «Enamórense de algo. Encuentren su pasión, su alegría. Encuentren eso que las haga levantarse por la mañana», acotó el actor, a la vez que recomendaba «elegir bien a los amigos».

Rememorando su experiencia contra el ELA, Dane afirmó que sus hijas deben «luchar con cada parte de su ser y con dignidad». En ese sentido, afirmó que ante los «desafíos» tienen que «luchar hasta su último aliento».

Dane se despidió de sus hijas por última vez y concluyó el programa. «Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Ustedes son todo para mí. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras», dijo.

