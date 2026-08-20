La sorpresiva decisión del príncipe Enrique y Meghan Markle tras seis años residenciados en EEUU

El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle vuelven a los tabloides por las filtraciones de una decisión sobre su residencia en Estados Unidos.

Y es que la polémica pareja estaría planeando regresar al Reino Unido a finales de agosto tras seis años viviendo en el estado de California.

La familia se mudaría a una residencia privada ubicada a las afueras de Londres y por el momento no hay planes de que vuelvan a retomar sus funciones como miembros activos de la realeza, según adelantaron este miércoles The Sun y The Telegraph.

La familia regresará por un periodo prolongado y matricularán a sus hijos Archie, de 7 años y Lilibeth, de 5 años, en una escuela londinense, según recogió The Sun.

Enrique y Meghan, duques de Sussex, conservarán aun así su residencia en Montecito (California) en la que han residido en los últimos seis años tras abandonar Inglaterra en 2020 en medio de especulaciones de distanciamiento con su hermano, el príncipe Guillermo de Gales.

La noticia se produce un mes después de que el príncipe Enrique viajara a Londres para reencontrarse con su padre, el rey Carlos III de Inglaterra.

En los años en los que la pareja ha residido en el estado dorado, firmaron un contrato de 100 millones de dólares con Netflix para la producción de contenido en la plataforma a través de su productora, Archewell Productions.

Desde que el matrimonio rompiera formalmente con la monarquía británica a principios de 2020 para ser «económicamente independientes», ambos han tratado de centrar su negocio en EE.UU., donde Markle ya trabajó en la industria audiovisual y destacó principalmente por su papel en la serie de abogados ‘Suits’ (2011-2019).