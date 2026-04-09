Caraota Show

La «Reina de la Ketamina» es sentenciada a 15 años por la muerte de Matthew Perry, famoso actor de Friends

Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

(EFE).- La mujer conocida como la «Reina de la Ketamina» culpable de traficar el anestésico que provocó la dosis fatal del actor Matthew Perry en 2023 fue sentenciada a 15 años de prisión este miércoles.

Contents

En septiembre de 2025 Jasveen Sangha se declaró culpable de un cargo de mantener un local relacionado con el tráfico de drogas. Así como tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de este anestésico que provocó la muerte o lesiones corporales graves a personas afectadas.

Leer Más

Escándalo en el Reina Hispanoamericana: Filtran mensajes de Jacqueline Aguilera pidiendo «ayuda» para la venezolana
Falleció la célebre actriz ganadora del Óscar, Diane Keaton este 11-Oct
Actor que interpretó a Superman se unió a los agentes de ICE para «salvar a Estados Unidos»

En el memorando de la sentencia, los fiscales afirmaron que durante años Sangha, de 42 años, a quien se le atribuye la muerte de al menos dos personas, incluida Perry, operó un negocio de narcotráfico desde su residencia en North Hollywood.

Misterio revelado, autopsia determinó la causa de muerte del actor Matthew Perry
Foto: El País

«Para cultivar su negocio, [Sangha] se promocionó como una distribuidora exclusiva que atendía a una clientela de alto perfil de Hollywood… Mientras [Sangha] trabajaba para expandir y obtener ganancias de su tráfico de drogas, sabía —y hacía caso omiso— del grave daño que su conducta estaba causando», señaló el escrito.

Según documentos judiciales, Sangha, una de las cinco personas responsables de la muerte del actor de ‘Friends’, colaboró ​​con Erik Fleming. Esto para distribuir ketamina a Perry, conociendo los problemas de drogadicción que padecía el intérprete.

LA MUERTE DE MATTHEW PERRY 

El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles a los 54 años de edad. El informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos agudos de la ketamina.

En ese mismo mes, Sangha y Fleming vendieron a Perry 51 viales de ketamina. Fueron entregados a su asistente Kenneth Iwamasa. Ella le inyectó a Perry al menos tres veces el anestésico vendido por Sangha, lo que le causó la muerte.

Estrenarán documental que explora los últimos días de vida de Matthew Perry

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA ACADEMIA DE HOLLYWOOD ANUNCIÓ LAS FECHAS DE LA 99ª Y 100ª EDICIÓN DE LOS ÓSCAR

Los otros dos responsables del caso son el doctor Mark Chávez, condenado a ocho meses de arresto domiciliario. Esto por conspiración para distribuir ketamina, y el doctor Salvador Plasencia, sentenciado a 30 meses de prisión por distribución de la droga.

Iwamasa, quien se declaró culpable en agosto de 2024 de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte, será sentenciado el 22 de abril. Mientras que Fleming, culpable de conspiración y distribución de ketamina con resultado de muerte, recibirá su sentencia el 29 de abril.

EFE
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en inglés) aprobó este miércoles, 4 de marzo, la solicitud de American Airlines para reanudar los vuelos desde Miami hacia Caracas y Maracaibo (Zulia), marcando el regreso formal de la aerolínea al mercado venezolano tras más de seis años de suspensión.  
American Airlines anunció la fecha para su primer vuelo entre Caracas y Miami sin escalas tras su regreso al país
EEUU
Exhiben por primera vez el esqueleto de un «Juliasaurus» de seis metros de largo, podría tratarse de nueva especie de dinosaurio
Tendencias
Lo que puede ocultar el prepucio
Columnistas
gamdommarsbahis girişMarsbahisjojobetjojobet girişhacklinkvaycasinocasinolevantholiganbetcasibommarsbahis