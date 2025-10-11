La recordada actriz venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto, este sería su actual estado de salud

La recordada actriz venezolana, Tatiana Capote, habría sufrido un infarto el pasado nueve de octubre y actualmente se encuentra recluida en un hospital de Florida, Estados Unidos (EEUU), en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Así lo dio a conocer, el también actor criollo, Franklin Virgüez, a través de una publicación en sus redes sociales.

«Mi compañera por años y amiga por siempre Tatiana Capote sufrió un infarto y está hospitalizada en el memorial Hospital de Pembroke Pine. La actriz se encuentra en cuidados intensivos de dicho centro hospitalario», precisó Virgüez en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el periodista de farándula, Diego Kapeky, confirmó la triste noticia y aclaró que la reconocida actriz se encuentra en la UCI del Hospital Jackson Memorial de la mencionada localidad de Florida.

Asimismo, el comunicador señaló que la también miss, se encontraba en compañía de su esposo José Paniagua.

De igual manera, Kapeky explicó que debido a complicaciones posteriores al ataque cardíaco, la actriz fue sometida a una diálisis para purificar su sangre y exceso de agua, pues, hasta el momento, no había podido expulsar orina por sí sola.

AMPLIA TRAYECTORIA EN LA FARÁNDULA VENEZOLANA

Tatiana Capote, además de destacar por su actuación en la pantalla chica nacional, también se le recuerda por representar a Venezuela en el Miss Mundo del año 1979, cuando contaba apenas con 18 años de edad.

Su fama creció especialmente durante las décadas de los 80 y 90, al protagonizar papeles destacados en telenovelas como «Natalia de 8 a 9» y «Marisela», entre otras. Su más reciente aparición importante en la pantalla chica la hizo en la telenovela «Corazón Valiente» del año 2012.