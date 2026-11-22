La Quinta Miss Venezuela presentó a sus reinas de la temporada de la belleza 2026 en una tarde cargada de emociones ante los medios de comunicación, en la ciudad de Caracas. Las tres nuevas soberanas tienen un objetivo claro: dejar el nombre de su país en lo más alto a dondequiera que vayan.

Son mujeres hermosas, profesionales y talentosas: Emiliana Carvallo, Miss Supranational 2026; Delia Santander, Miss International Venezuela 2026 y Miss y Sofía Pascuzzo, Miss Venezuela World 2026; hablaron de sus desafíos y la felicidad tras alzarse con tres coronas tan importantes.

EMILIANA CARVALLO: «MÁS ALLÁ DE LA CORONA»

Emiliana Carvallo, Miss Supranational Venezuela 2026, aseguró que asume el título con profunda gratitud y prometió dar «todo» para conquistar la primera corona de este certamen internacional para el país en Polonia.

Luego de recibir la banda y la corona de manos de Silvia Maestre en la gala celebrada en el Estudio 1 de Venevisión, la representante del estado Carabobo, ofreció sus primeras declaraciones enfocadas en el compromiso y el amor por Venezuela.

«Si hay una razón por la cual yo me postulé es por el amor que siento hacia mi país y esa va a ser mi principal motor. Tener la responsabilidad y el honor de representar a Venezuela es una gran tarea que les prometo que voy a dar el todo por el todo. Lo voy a hacer con entrega y con respeto», expresó Carvallo.

Asimismo, dedicó palabras de agradecimiento a sus seguidores por el respaldo constante en redes sociales.

«Les agradezco por todo el amor que me han dado porque eso a mí me impulsa a seguir dando lo mejor de mí. Créanme que los leo cada vez que me ponen comentarios y lo seguiré leyendo; me voy a esforzar muchísimo», apuntó.

LOS PRÓXIMOS PASOS RUMBO A POLONIA

Carvallo aseguró que trabajará en fortalecer su oratoria, pasarela, proyección escénica e impacto social, atendiendo cada área de mejora para llegar en su mejor versión.

Además manifestó su interés en estudiar nociones básicas del idioma del país anfitrión para conectar mejor durante el certamen, al tiempo que recordó que desde su primera reunión con la directiva de la organización asumió el reto de «ir más allá de la corona».

DELIA SANTANDER QUIERE CONQUISTAR JAPÓN

Tras ser coronada como Miss International Venezuela 2026, Delia Santander expresó su agradecimiento y orgullo por sus raíces andinas, dedicando su triunfo a La Grita (su pueblo natal) y a sus paisanos del estado Táchira.

La odontóloga de 24 años, destacó que este logro cumple un sueño de infancia y adelantó que su reinado estará enfocado en un proyecto social de salud bucodental dirigido a comunidades vulnerables.

Visiblemente emocionada durante su encuentro con periodistas, Santander compartió mensajes de gratitud, compromiso y enfoque social en sus primeras declaraciones.

Prometió representar a Venezuela, a su estado Táchira y a su gente de La Grita (municipio Jáuregui) con orgullo, con el objetivo de buscar la corona internacional en la edición del Miss International que se celebrará en Japón, incluso manifestó su interés de aprender el idioma.

TRANSFORMAR VIDAS: UN OBJETIVO CLARO

Santander señaló que busca impulsar cambios positivos, transformar vidas y ser recordada por las causas que levante y las sonrisas que devuelva.

Como odontóloga, enfocará su proyecto social en apoyar a comunidades vulnerables sin acceso a tratamientos básicos —especialmente niños y adultos mayores— y en crear una red de profesionales de la salud.

Desde el primer momento expresó su felicidad y agradecimiento a Dios, a la vida, al universo, a la organización del Miss Venezuela, a su familia y a quienes la apoyaron por hacer realidad el sueño de la corona.

SOFÍA PASCUZZO, AUTENTIDAD Y EMPATÍA

Tras ser coronada Miss Venezuela World 2026, Sofía Pascuzzo hizo un llamado a la unidad nacional y definió su triunfo como un logro colectivo del país.

Asimismo, la representante de Falcón enfatizó que la verdadera belleza radica en la autenticidad y en la capacidad de conectar con los demás desde la empatía.

Tras ser coronada como Miss Venezuela World 2026, Sofía Pascuzzo reivindicó la autenticidad y la empatía como pilares fundamentales de su reinado frente a los estándares superficiales. Asimismo, la soberana agradeció el respaldo de su entorno y llamó a la unidad nacional ante los señalamientos públicos surgidos tras la gala.

Pascuzzo hizo referencia a sus ganas de ser mejor cada día, y enfatizó: «Todos siempre tenemos algo que mejorar, nadie es perfecto. Y estamos aquí para aprender. Eso es algo que caracteriza a una reina, alguien que sepa capaz de escuchar y transformar sus debilidades en fortalezas».

ORGULLOSA DE SER VENEZOLANA

No solo representa a las mujeres si no a todo un país, y todas las generaciones, desde niños a personas mayores.

«Quiero dejar en claro que los venezolanos somos personas trabajadoras, luchadoras, fuertes, resilientes, que tienen una calidez que se reconoce cada vez que llegan a un lugar. Cada vez que nombran o recuerdan a un venezolano afuera, lo recuerdan con una sonrisa. Es algo que nos caracteriza, y así quiero representarlos», agregó.

Al ser consultada sobre su dominio del idioma inglés, destacó que permite amplicar la voz, debido a que es conocido como un ‘idioma universal’.

«Te permite llevar un mensaje a países, donde quizás no es el idioma dominante. Pero se utiliza, sin embargo no creo que sea una limitante, ya que una mujer no se define únicamente por el idioma que hable. Ya que su mensaje puede ser transferido a millones de personas a través de plataformas, medios, inteligencia artificial o traductores para que llegue el mensaje».