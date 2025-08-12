La polémica con Wilmer Ramírez: Reveló los verdaderos motivos de su salida de Venevisión

El reconocido animador Wilmer Ramírez anunció su salida de Venevisión en medio de una polémica con motivo de la reinauguración del estudio uno del canal.
«Era lógico, se pensaba que el equipo de animadores de Sábado Sensacional le diera la bienvenida a ese estudio, siendo que los otros programas como el noticiero y como Portadas tienen su estudio fijo también. Que me parece a mí que debió haber sido de esa manera. Si no íbamos a estar los tres, bueno que estuviese Henry Silva que es el animador más antiguo de Sábado Sensacional en este momento. Pero no fue así», comentó en una serie de historias subidas a sus redes sociales.
«La directiva va por otro lado y colocó a un amigo, a un compañero, un gran profesional Leo Aldana a ser el anfitrión de ese día especial. No me prestaron atención y yo dije, bueno si tú no quieres hablar conmigo yo tampoco tengo nada que hablar contigo. Saqué todas mis cosas del camerino y me fui. Por eso quizás no me dolió tanto no estar en esa tarima, pero creo que otras personas se merecían eso», comentó Ramírez.
LO QUE DICE WILMER RAMÍREZ
En este sentido, destacó que no pudo hacer mucho más. «Yo creo que así debieron ser las cosas, pero yo no soy el presidente de Venevisión, ya ni siquiera soy parte de los animadores de Sábado Sensacional, ni del canal».
«Me parece que debieron tener un poco de consideración de elegancia y respeto con el equipo de animadores de Sábado Sensacional y particularmente con Henry Silva, que cuando estaba en pandemia, cuando estaba en el suelo que no venía nadie al programa, Henry Silva estuvo en el programa. Entonces se merece porque bregó esa posición, se merecía por consideración y por respeto profesional ser el conductor o uno de los conductores de ese asunto», indicó.
«¿Le molestó? Supongo que sí. Espero realmente que la televisión se reactive y espero que sigamos viéndonos y escuchándonos en los diferentes medios», concluyó.