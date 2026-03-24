La «pelea» viral de Lasso con su mamá por el inesperado nombre de su nueva canción

El cantante Lasso se prepara para lanzar su nueva canción, Pornografía, y sus fanáticos se mantienen expectantes. Sin embargo, hay una persona que no se siente tan emocionada con el tema: la mamá del artista.

Lasso publicó en su cuenta de Instagram la conversación que tuvo con su mamá tras mostrarle la canción. Antes de escuchar el tema, la señora no ocultó su desaprobación con el nombre Pornografía.

«Peleándome con mi mamá por el nombre de mi nueva canción», dijo Lasso en una fotografía. Luego publicó varias capturas de pantalla con la peculiar conversación que tuvo con su madre.

«¿Pornografía? ¿No le puedes cambiar el nombre?», dijo la madre antes de escuchar la canción, pero Lasso le pidió que le diera una oportunidad. «Habiendo tanto nombre bonito y le vas a poner Pornografía. Es broma, ¿verdad?», acotó.

LA RESPUESTA DE LASSO

El artista caraqueño insistió a su madre que escuchar la canción y, unos minutos después, le dijo que le encantaba. Sin embargo, siguió cuestionando a Lasso por un nombre tan peculiar para un tema que parece ser romántico.

«Es que ese nombre es un exabrupto. ‘Censura’ sería mejor que pornografía. ¿De verdad la vas a llamar así? Es una canción tan linda y nada vulgar para que la llames así», dijo la madre. «¡Qué pena con la familia!», sentenció.

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La madre insistió en que cambiara el nombre y hasta llegó a ofrecer varias opciones, aunque Lasso no cedió a sus peticiones. A unos pocos días del estreno de la canción, el artista dejó claro que no pretende cambiar ni una coma de su obra.

Pornografía estará disponible en las plataformas digitales el jueves, 26 de marzo. Los fanáticos de Lasso han manifestado en redes sociales su emoción por este nuevo tema.