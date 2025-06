La nueva polémica que armó Alicia Machado, tuvo un encontronazo con candidata al Miss Universe Latina

La venezolana Alicia Machado, Miss Universo 1996, se encuentra envuelta en una nueva polémica tras protagonizar un fuerte encontronazo con una candidata del reality show Miss Universe Latina.

La candidata salvadoreña Andrea Aguilar manifestó que ella y sus compañeras tuvieron una confusión sobre el reto de esa jornada. En ese sentido, apuntó que las instrucciones decía leer el teleprompter y «seguir las indicaciones».

Machado de inmediato la interrumpió y cuestionó: «¿cuánto tiempo tiene una candidata para dirigirse a los jueces?». Otra de las juezas dijo que se le estaba dando el espacio a Aguilar para expresarse, pero la venezolana replicó.

«No, tú no tienes por qué discutir la decisión de los jueces. Si estás ahí es porque fallaste», dijo Machado, pero Aguilar aseguró que respetaba la decisión de los jueces. «No la estás respetando porque llevamos tres minutos aquí escuchando tu arrebato», agregó.

MACHADO: «SALÍ ENOJADA»

Tras el incidente en plena transmisión, Machado hizo un live en su cuenta de Instagram y aseguró que «salió enojada». Luego hizo unas declaraciones que causaron confusión al arremeter contra un presidente.

«Ay, no sean estúpidos, ¿van a seguir hablando del bastardo que tienen de presidente? Que los va a sacar a todos como lo sigan apoyando. Está bien, si gana o no Andrea me parece perfecto, está bien, no pasa nada», acotó.

«Alicia Machado» es tendencia porque recibió fuertes críticas de los salvadoreños luego de su encontronazo con la candidata de dicho país en la competencia “Miss Universo Latina”. Posteriormente, en un live, se podía entender que estaba llamando “Bastardo” al presidente Nayib… pic.twitter.com/cfvPB9oi5q — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) June 24, 2025

Varios internautas consideraron que se refería al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tomando en cuenta la nacionalidad de la candidata. Sin embargo, luego Machado afirmó que se refería al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

La actitud de Machado con la candidata generó rechazo en redes sociales, en donde varios internautas condenaron su forma de expresarse. Asimismo, otros criticaron que llamara «bastardo» tanto a Bukele o a Trump.