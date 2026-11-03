La nueva polémica de Britney Spears contra su hermana y exesposo que publicó en sus redes

Britney Spears volvió a encender la disputa con dos de las figuras más conflictivas de su historia personal y esta vez, se hizo viral en redes sociales, lo que generó polémica.

La cantante publicó en Instagram un mensaje en el que acusó a su hermana Jamie Lynn Spears y a su exesposo Kevin Federline de haberla humillado y de actuar a sus espaldas, y cerró la publicación con una declaración tajante: “Voy a encontrar una nueva familia”.

La artista, de 44 años, acompañó el texto con una fotografía de la actriz Dakota Fanning haciendo un gesto obsceno, tomada de la película de 2003 Uptown Girls.

Spears afirmó que Jamie Lynn le prohibió cargar a su sobrina durante las visitas que realizó al estado de Luisiana en plena pandemia de COVID-19.

“Jamie Lynn nunca me dejó sostener a (mi sobrina) Ivy ni una sola vez cuando la visitaba en Luisiana durante el COVID, en viajes de dos semanas”, escribió

CONTRA SU EXESPOSO

Las acusaciones contra Federline, de 48 años, fueron en la misma dirección. Según la artista, su exmarido no le permitía utilizar el baño cuando pasaba a recoger a sus hijos en la vivienda de la pareja.

“Ellos me hicieron sentir como una esclava y tienen todas sus cosas secretas que hicieron a mis espaldas, y todo lo que yo hice fue trabajar para mi papá”, completó en la misma publicación.

Spears y Federline estuvieron casados entre 2004 y 2007. Tienen dos hijos en común: Sean Preston, de 21 años, y Jayden James, de 20.

Tras la separación, la cantante abonó a su exmarido USD 40.000 mensuales mientras él criaba a los chicos en Hawái.

El monto se redujo a USD 20.000 cuando Sean Preston cumplió 18 años en 2023 y se extendió hasta que Jayden James terminó la secundaria.

El trasfondo financiero de Federline añade otro elemento al momento. El exbailarín enfrenta una deuda de al menos USD 117.704 con City National Bank, correspondiente a una tarjeta de crédito, una línea de crédito y una línea de descubierto.

El acuerdo con el banco fue firmado a fines de noviembre de 2024, período que coincide con el último pago de manutención que Spears le realizó.