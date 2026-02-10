La inesperada confesión de Rosalía sobre lo más indignante que le hizo un exnovio: «Me fui y no volví»

La cantante española Rosalía es una de las principales figuras de la escena musical mundial, pero en las últimas horas se ha viralizado por algunas revelaciones y comentarios que hizo sobre su vida amorosa.
Rosalía protagonizó el último episodio del podcast Special people club. Al ser cuestionada sobre la experiencia más decepcionante que ha tenido sobre un hombre, la cantante reveló una historia que «no se me ha olvidado».
«Digamos que yo tenía un novio que… no lo vamos a decir, pero tenía un novio que era un poco código Morse, código Morse emocional», recordó Rosalía. «Llevábamos unos años tal, no sé qué y rompimos», precisó Rosalía.
La cantante reconoció que sufrió una «recaída» una semana después de la ruptura y volvió a verse con este hombre. Sin embargo, Rosalía nunca pensó que iba a pasar por una situación como la que se avecinaba.
«Estábamos en la situación en la que tú te puedes imaginar… Pues bien, cuando nos reencontramos me soltó lo siguiente: ‘Cómo he echado de menos a mi p***’», recordó, claramente indignada, Rosalía.
ROSALÍA NO LO HA PERDONADO
La catalana no ocultó la sorpresa que le generó un comentario tan grosero o desagradable. «Cuando me dice esto, como que me quedo fría, me quedo como helado de fresa, como no, no, no, aguda, grave, esdrújula, fatal, horrible, o sea, muerta perdida», afirmó.
Tras estas insólitas palabras, Rosalía aseguró que cortó el contacto con esta persona y más nunca supo sobre él. «Me levanté, me fui y nunca más volví, obviamente», añadió.
ROSALÍA revela lo más decepcionante que le ha hecho un hombre:
“Tuve un novio de varios años que era código morse emocional, rompimos y a la semana nos volvimos a ver y me dijo ‘Cómo he echado de menos a mi PVT4’. Me quedé en shock, me fui y nunca más volví.” pic.twitter.com/q5tNDeKNwV
— ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) February 10, 2026
A pesar de que han pasado varios años, Rosalía no ha olvidado esta experiencia. «Nunca se lo he perdonado», reconoció la cantante, aunque reconoció que «está empezando a entrar en ese punto» en el que podría cambiar su posición.
Rosalía no aclaró quién fue el protagonista de esta historia. Aunque algunos especularon que se trataba de su reciente expareja, el puertorriqueño Rauw Alejandro, la cantante no identificó al exnovio del que hablaba o cuándo ocurrió la anécdota.