La impactante cifra que se recaudó en el concierto «Unidos por los Nuestros» para Venezuela y Colombia

El concierto «Unidos por los Nuestros» recaudó $1,3 millones para los damnificados de los terremotos que golpearon a Venezuela y Colombia.

Más de 15.000 personas llenaron el Kaseya Center de Miami el domingo.

El Concierto Unidos Por Los Nuestros arrojó esta cifra. Gracias a todos los artistas que se sumaron, productores y @Univision 🇻🇪💙🇨🇴 pic.twitter.com/f24NTaeyLG — George Harris (@ElGeorgeHarris) August 17, 2026

El evento nació como «Unidos por Venezuela» para las víctimas de los terremotos del 24 de junio. No obstante, tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia, los organizadores ampliaron el objetivo para incluir a las comunidades afectadas en ambos países.

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La Fundación Univision y la Fundación Maestro Cares de Marc Anthony coordinaron el manejo de los fondos junto con organizaciones humanitarias locales.

Con estos fondos planean la reconstrucción de viviendas, reparación de escuelas, atención médica, apoyo psicológico y ayuda para familias desplazadas.

Mensaje de Ricardo Montaner en el marco del concierto «Unidos por los Nuestros» 🇨🇴🇻🇪@montanertwiter 🎙️#RicardoMontaner pic.twitter.com/ta6BfZ9AFL — Montaner Channel 📺 (@MontanerChannel) August 18, 2026

Más de 30 artistas participaron, entre ellos Marc Anthony, Chayanne, Ricardo Montaner, Luis Fonsi, Feid, Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Olga Tañón, Elena Rose, Micro TDH y Gente de Zona. Además como animadores estuvieron Adamari López, Raúl de Molina, Don Francisco y Carolina Sandoval.

«Unirse por una causa común, actuar y ayudar a otros seres humanos que atraviesan dificultades es un deber que todos compartimos», dijo Marc Anthony, durante el concierto en Miami.

Asimismo, indicaron que los canales de donación siguen abiertos por lo que se espera que el monto siga aumentando. Los organizadores no han precisado hasta cuándo estará abierta la recaudación de fondos.