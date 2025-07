La historia de Helena: Participó en el Miss Venezuela, pagó cárcel y terminó en la indigencia

La modelo Helena Merlín ganó popularidad por su participación en el Miss Venezuela 1975. Sin embargo, se vio envuelta en numerosos escándalos que la llevaron a pasar un tiempo en prisión y a vivir en condición de calle.

En una íntima entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, Merlín recordó que en su juventud fue una atleta de élite, estudió en el extranjero y habló siete idiomas. Luego pasó a trabajar como aeromoza en la aerolínea Viasa.

La impresionante imagen de Merlín le abrió numerosas puertas, llegando a formar parte del Miss Venezuela. Como Miss Barinas, se convirtió en una de las favoritas y avanzó hasta la semifinal.

Aunque era una mujer impecable, no tenía gran interés en el glamour. «Yo llegaba a la Quinta Miss Venezuela en cholas y shorts. Me producían y al rato me volvía a poner mis shortcitos otra vez», dijo Merlín.

ESCÁNDALOS DE MERLÍN

Tras llegar al estrellato en el Miss Venezuela, la vida de Merlín se fue llenando de escándalos. En primer lugar, como aeromoza conoció al entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, y sostuvo un romance secreto.

El mundo político y del espectáculo conocía el amorío, pero Merlín y Pérez siempre lo negaron. «Ese fue un gran señor. Podrán decir lo que quieran, pero yo lo recuerdo con mucho respeto», dijo la modelo.

Poco después, Merlín se vio envuelta en un «problema legal» al formar parte de la banda criminal llamada Los Merdecitas. Junto a otras compañeras del Miss Venezuela, seducía a empresarios mientras sus carros de lujo eran robados.

Una de las integrantes de la banda fue detenida por las autoridades y delató a todos los involucrados. Merlín pasó siete meses en prisión, pero su vida dejó de ser la misma y desapareció de los focos de la fama.

MERLÍN EN LA CALLE

Tras salir de prisión, intentó rehacer su vida desde un bajo perfil, pero sufrió un accidente con una raya de río en los Llanos. El severo veneno la dejó en cama por casi un año y necesitó de 14 operaciones.

Su complicado cuadro médico la dejó con marcas de por vida en sus piernas. «Tuve que ocultar mis piernas; ya no era la misma», recordó Merlín, cuya madre murió mientras estaba convaleciente y no se pudo despedir de ella.

Merlín terminó viviendo en situación de calle por ocho años y su hija mayor se encargó de criar a sus tres hermanos menores. No fue hasta que uno de sus nietos la contactó y le pidió regresar a su hogar que su vida se comenzó a recomponer.