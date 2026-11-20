Tras hacer historia con tres noches agotadas en el Estadio GNP Seguros, Karol G sorprendió a sus fanáticos al revelar que aprovechó su estadía en la capital mexicana para salir a turistear como una visitante más.

De esta forma, logró pasar totalmente desapercibida en pleno corazón de la Ciudad de México, incluso se fotografió con la enorme catrina ubicada en el Zócalo capitalino. Sin embargo, la artista cubrió su cara hasta los ojos para evitar ser reconocida por la multitud.

La publicación también incluyó una selfie con una tradicional máscara plateada de lucha libre. Junto a las postales, la intérprete confesó sentir nostalgia tras despedirse del público mexicano.

«Ciudad de México, tres noches sold out, tres reinas en el escenario (Thalía, Belinda y Paulina Rubio) y una ‘depre’ post concierto que no se me va», escribió.

Luego agregó: «¡Los extraño un montón! Nos volveremos a ver».

Con este mensaje, Karol G cerró con broche de oro una semana inolvidable en territorio azteca. Sus conciertos estuvieron marcados por históricos duetos junto a tres máximas figuras del pop mexicano, antes de continuar su recorrido por Latinoamérica.