La ‘Gran Gira Internacional’ de Natalia Jiménez llega al Poliedro de Caracas

El próximo sábado 28 de febrero el Poliedro de Caracas se vestirá de gala para recibir a la reconocida cantautora española Natalia Jiménez, quien regresa a nuestro país con su exitosa “Gran Gira Internacional”.

“Me muero”, “El Sol no regresa”, “Creo en mi”, “Algo más” y “Me muero”, serán algunos de los temas que interpretará la multipremiada artista para celebrar, a lo grande, el mes del amor en Venezuela.

Las entradas para este evento, que estará bajo la producción de Invershow, pueden adquirirse a través de www.mitickera.com. También se encuentran disponibles en el restaurante Camildeli -ubicado en Los Palos Grandes- y las taquillas de Metropark (Chacaito).

NOTA DE PRENSA