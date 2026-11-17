DB Ventures, la firma empresarial del exfutbolista británico David Beckham, acudió a los tribunales de Nueva York contra la multinacional Coty, acusándola de dañar su imagen exclusiva al vender sus fragancias en cadenas de bajo costo y una estación de servicio, además de ocultarle millones en regalías.

En ese sentido, presentó una demanda por USD 41 millones ante el Tribunal Supremo de Nueva York contra su histórico distribuidor de fragancias.

Y es que el jugador descubrió que sus perfumes se vendían en cajones de oferta de una estación de servicio en Poundland, una conocida cadena británica de tiendas de descuento.

Según reveló el diario The Guardian, la noticia cayó con «conmoción e indignación» en el entorno del exjugador.

En los documentos judiciales, los abogados de Beckham calificaron la maniobra como un acto de «desesperación y codicia» que destruye el posicionamiento exclusivo de sus fragancias, las cuales suelen comercializarse en el Reino Unido por alrededor de unos USD 26,40.

UNA BATALLA DE CIFRAS MILLONARIAS

La demanda no solo apunta al daño reputacional, sino también a presuntas irregularidades financieras. DB Ventures sostiene que Coty vendió al menos USD 24 millones en productos a través de canales no autorizados por el contrato.

Además, el equipo legal del británico acusa a la compañía, con sede en los Países Bajos y socia de la marca desde hace más de diez años, de haber subdeclarado ventas netas por USD 123 millones, lo que habría privado al exfutbolista de recibir USD 6 millones en regalías pendientes.

Por su parte, Coty solicitó a la corte desestimar el caso. La empresa negó haber distribuido los perfumes en Poundland y defendió su libertad contractual para decidir los puntos de venta de los más de 30 aromas que ha creado junto al astro inglés.

Asimismo, la distribuidora asegura que la demanda es una estrategia para forzar una salida anticipada del acuerdo vigente hasta abril de 2028, fecha en la que Authentic Brands Group, socia de los derechos comerciales de Beckham, ya tiene pactado traspasar la licencia a un nuevo fabricante.