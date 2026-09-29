LA FOTO: La misteriosa cena privada entre Luis Miguel y Carolina Herrera en Nueva York que se viralizó en redes

Un inesperado encuentro encendió por completo las alarmas en el mundo del entretenimiento internacional. El reconocido cantante mexicano Luis Miguel y la prestigiosa diseñadora venezolana Carolina Herrera compartieron una cena privada en un lujoso restaurante de Manhattan, Nueva York.

La foto de la velada se viralizó rápidamente en las plataformas digitales, desatando una ola de comentarios entre los fanáticos de ambas celebridades.

A pesar de las inmediatas especulaciones de los internautas, la cita no responde a un interés amoroso. El intérprete mantiene un sólido noviazgo con la española Paloma Cuevas. Por lo tanto, la reunión obedece a una estrecha relación de amistad que sostienen desde hace muchos años.

Incluso, algunos reportes de prensa señalaron que el cantante Manuel Mijares coincidió en el mismo lugar y se acercó cordialmente a saludarlos durante la velada.

El lazo afectivo entre «El Sol de México» y la empresaria caraqueña tiene un puente muy importante. Se trata de Michelle Salas, hija del cantante, quien estudió moda en Nueva York y realizó pasantías profesionales en la firma de Herrera.

Este acercamiento laboral fortaleció el contacto directo entre las dos familias fuera de las cámaras de televisión.

¿COLABORACIÓN EN LA NUEVA GIRA?

La misteriosa reunión también levantó sospechas sobre los próximos pasos profesionales del artista. Luis Miguel prepara activamente su regreso definitivo a los escenarios musicales.

Debido a esto, la prensa de espectáculos asoma la posibilidad de una colaboración especial de diseño o vestuario de alta costura para sus conciertos.