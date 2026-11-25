El reconocido actor estadounidense Owen Wilson sorprendió a sus seguidores al confesar su fascinación por la gastronomía venezolana.

Durante una entrevista con la periodista Yessi Hernández, el protagonista de Hollywood aseguró que le encantan las arepas venezolanas.

Al ser consultado sobre si alguna vez había probado este plato típico, Wilson respondió sin dudarlo y con una sonrisa: «Oh, amo las arepas».

El intérprete comentó anteriormente que tuvo la oportunidad de degustarlas por primera vez en Hawái, gracias a unos amigos oriundos de Venezuela que se las prepararon.

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SUS EXPRESIONES EN ESPAÑOL

En medio de la conversación, el actor también recordó su experiencia hablando español. Ante los elogios de la entrevistadora por su pronunciación, Wilson bromeó sobre quién lo ayudó a practicar el idioma: «Tuve una buena maestra. Sí, Sofía Vergara, muy buena».

Al preguntarle cuál es su palabra favorita en español, el actor soltó un grito futbolero: «Mi favorita es… ¡Goooool!». Además, reveló otras expresiones cotidianas que suele utilizar: «Me gusta ‘loco’ y me gusta ‘qué suerte’, porque así me siento».

TALENTO EN SU EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Durante el encuentro, la periodista destacó el gran cariño que le tiene el público latinoamericano al actor y resaltó la presencia de talento hispano en su actual proyecto «Stick: El swing perfecto», donde Wilson se desempeña como productor ejecutivo.

El actor explicó que la inclusión de estas raíces en su equipo se dio de forma natural, destacando el caso de uno de sus compañeros en este proyecto, Peter Dager, cuya madre es venezolana y su padre cubano.

«Bueno, fue algo que se dio. Peter llegó, hizo un muy buen trabajo y luego vimos sus raíces: su mamá es de Venezuela y su papá de Cuba. Dijimos: ‘Oh, eso es una cosa genial’, así que fue mucha suerte», concluyó.