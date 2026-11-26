La Miss Universo 1996, Alicia Machado, criticó con dureza el traje que diseñó Ángel Sánchez para la venezolana Clara Vegas Goetz en la gala final del certamen.

Aunque reconoció la trayectoria del modisto, calificó la prenda como un grave error de confección.

En ese sentido, Alicia Machado instó al creador a trabajar su ego y asumir su fallo. Señaló que el diseño tenía un pésimo color y evidentes defectos de corte que formaron pliegues indeseados en la silueta de la candidata.

«Es importante trabajar el ego, el ego destruye. Eres un tipo talentoso, pero la cagaste. El vestido terrible, sobre todo pésimo color y mal cortado. Pídele a tus amigos de los medios de comunicación que tanto te quieren y te respetan que no suban más la foto porque da pena», expresó la exreina de belleza.

Asimismo, Machado absolvió por completo a Clara Vegas Goetz de la polémica generada. Destacó que la representante nacional tuvo un desempeño impecable en el escenario y afirmó que el único afectado fue el propio diseñador.

«Lo que da pena es lo mal cortado que está y cómo se refleja la bolsa que se le hace en la pinza. No hay derecho, Ángel, el que quedaste mal fuiste tú, no la niña, ella lo hizo espectacular», sentenció.

En contraste, la venezolana elogió el trabajo de Nidal Nouaihed, encargado del vestido que la candidata lució en la competencia preliminar. Aseguró que esa pieza era espectacular y sostuvo que, de haberla usado en la noche final, Venezuela habría ganado la corona universal.