¿La arepa es venezolana o colombiana? El video viral del famoso chef Gordon Ramsay que está dando de qué hablar

El famoso chef Gordon Ramsay fue consultado sobre el verdadero origen de la arepa y si es venezolana o colombiana.

Durante una visita a Miami, el reconocido cocinero respondió que si respondía «se iba a meter en problemas» con los dos países. Incluso aseguró que eso es como decir quién es su hijo favorito.

Sin embargo, sostuvo que la arepa es «de ambos» países.

«Tienen su propio ADN. Deja de intentar meterme en problemas», dijo entre risas a la periodista.

LA AREPA

La elaboración de la arepa se remonta a la era precolombina, heredada de etnias indígenas como los cumanagotos —pertenecientes a la familia caribe en el oriente del territorio—, quienes sembraban, pilaban y procesaban el grano para confeccionar discos cocidos de masa de maíz.

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La gran transformación en su elaboración ocurrió en 1954, cuando el ingeniero venezolano Luis Caballero Mejías patentó la fórmula de la harina de maíz precocida, comercializada en sus inicios bajo la marca La Arepera.

Posteriormente, en 1960, la empresa Alimentos Polar adquirió la patente de la Harina P.A.N. e impulsó su producción masiva a nivel industrial, facilitando el acceso al producto procesado a escala nacional e internacional.