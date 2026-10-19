Kylie Jenner sacudió las pasarelas de Victoria’s Secret: Así fue su debut sorpresa y la prenda de $50 millones que lució

La noche del domingo se llevó a cabo el desfile Victoria’s Secret Fashion Show en Los Ángeles, donde finalmente Kylie Jenner debutó en la pasarela como ángel.

Las modelos volvieron a «agitar sus alas» ante los ojos del mundo con un espectáculo lleno de glamour, moda y música que reunió a algunas de las personalidades más reconocidas de las pasarelas como Alessandra Ambrosio y Adriana Lima.

Sin embargo, Jenner subió a la pasarela de manera sorpresiva y con el primer ‘fantasy bra’ de la firma desde 2018, valorado en 50 millones de dólares, según la revista Vogue. Esta es una de las piezas de lencería más costosas del evento, ya que está creada con diamantes, rubíes, zafiros, entre otras piedras preciosas en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co.

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Solo el diamante amarillo central está valorado en 22 millones de dólares, de acuerdo con la revista. El atuendo de Jenner se completaba con una minifalda vaporosa, tacones transparentes y alas de plumas blancas.

Su madre, Kris Jenner, y su pareja, el actor Timothée Chalamet, acudieron al desfile para apoyar a Kylie. Sin embargo se notó la ausencia de su hermana Kendall Jenner, quien ya ha desfilado por la pasarela del Victoria’s Secret en tres oportunidades.

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VICTORIA’S SECRET ENVUELTO EN POLÉMICAS

Sin embargo, este año el popular desfile estuvo envuelto en polémicas. Y es que los usuarios de redes sociales se quedaron sorprendidos al ver la nueva apuesta de Victoria’s Secret con Jenner y la despedida de la icónica modelo Adriana Lima.

Y es que su desfile ha generado todo tipo de especulaciones: según las fanáticos, parecía despedirse de la pasarela, con gestos y una actitud que muchas interpretan como un adiós. Aunque i nla marca ni la modelo han confirmado nada.

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Además, el público criticó que la marca haya dejado fuera a modelos míticas como es el caso de Romee Strijd, Taylor Hill, Frida Aasen, Lais Ribeiro.

El evento destacó asimismo por un cartel íntegramente femenino, con actuaciones en vivo de Megan Thee Stallion, que lució unas grandes alas rosadas; Tate McRae, que vistió lencería roja; Megan Moroney, con un atuendo negro y plateado; y el grupo global de pop KATSEYE, que interpretó ‘Pinky Up’ para dar paso a los nuevos diseños de PINK, la línea juvenil de Victoria’s Secret.

Con una propuesta renovada, la firma de lencería busca consolidar su distanciamiento de las críticas a los rígidos estándares de belleza y a la escasa diversidad corporal que contribuyeron a la suspensión de su histórico espectáculo en 2019.