Karol G sorprende a todos y anuncia nueva gira mundial, estos son los detalles

La cantante colombiana Karol G, que el fin de semana se convirtió en la primera latina en encabezar el festival de Coachella, sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar su nueva gira para este 2026.

Karol G cerró la segunda actuación en el Coachella confirmando lo que muchos fanáticos esperaban: una nueva gira. Y, tal como sus seguidores llevaban meses esperando, anunció que su álbum Tropicoqueta tendrá su propio tour.

«Nos vamos de tour», indicaba un mensaje que apareció en las pantallas del escenario en los últimos momentos del espectáculo. Así pues, Karol G dejó claro que comienza una nueva etapa de su carrera musical.

Tropicoqueta es el quinto álbum de estudio de Karol G, publicado el pasado 2025. Con sus 20 sencillos, el disco explora distintos géneros, incluyendo reguetón, merengue, bachata, cumbia y vallenato.

GIRA DE KAROL G

El anuncio de la nueva gira musical se dio este fin de semana y ya es oficial. Sin embargo, todavía no hay mayores detalles oficiales sobre las fechas, ciudades y continentes que Karol G pretende visitar con Tropicoqueta.

El productor de eventos Diomar García, habitual colaborador de Karol G, afirmó que los escenarios están reservados. Por tanto, afirmó que «en las próximas semanas» se hará el anuncio del calendario completo.

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De acuerdo al medio Los 40, la gira de Tropicoqueta sería mundial, recorriendo América Latina, Estados Unidos y Europa. Igualmente, los fanáticos se podrán registrar en la página web de Karol G y recibir todas las notificaciones al respecto.

Todo parece indicar que Karol G continuará con el formato de Mañana Será Bonito World Tour, que recorrió entre 2023 y 2024 decenas de ciudades, incluyendo Caracas. La recaudación total de la gira superó los 300 millones de dólares.