Justvladyg presenta su nueva carrera musical después del éxito de la casa de Alofoke

2 Min de Lectura

El multifacético artista, presentador y publicista cubano Vladimir “Vlady” Gómez, figura influyente del entretenimiento hispano y recientemente visto en los mega realities shows: “La Casa de Alofoke 1 & 2” y “Love & Hip Hop Miami (BET)”se lanza como solista con nuevo sencillo. «Ay José «que desde ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Ay, José’!” Es el nuevo tema musical de Vladimir, una colaboración con De Cache Music feat. Vlady el Juanga del Flow, producida por DJ Bionico Mix. El tema combina humor, ritmo y picardía, demostrando que su carrera musical continúa sólida, versátil y conectada con el público. Afirmó que esta se siente muy feliz por esta nueva etapa y que vienen muchas sorpresas en su carrera artística.

EN VIDEO: Así fue la espectacular revelación de sexo de Natti Natasha en pleno show en Premios Juventud
Murió a los 82 años el cantante y compositor argentino Leo Dan, sufría de diabetes e hipertensión
Selena Gómez confesó la «dolorosa» enfermedad que padece y que la inspiró a modificar su línea de belleza

Vlady” Gómez abre una nueva página en su vida, posicionándose como un artista internacional listo para conquistar el mercado latino , además destacó, que no teme a la controversia, siempre y cuando vaya acompañada de autenticidad y evolución personal.

Agradeció a todos sus fanáticos, por apoyarlo en la casa de Alfoke, donde confirmó , que fue una excelente experiencia y una gran oportunidad en su carrera artística.

Asimismo concluyó, que Ay José’ está disponible en todas las plataformas digitales, donde destacó que toda la información de sus futuros proyectos, se estará publicando por medio de sus redes sociales @justvladyg.

Nota de prensa
