Julio Iglesias prepara su defensa tras ser acusado de abusos, dice que todo se va a «aclarar»

El cantante español Julio Iglesias se encuentra envuelto en un escándalo luego de dos mujeres que trabajaban para él lo acusaron de abuso sexual, aunque el artista insiste en que es inocente.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación en contra de Iglesias. Dos mujeres denunciaron al cantante por presuntos episodios de acoso y agresión sexual en sus residencias en Punta Cana y Bahamas.

La revista Hola! se contactó con Iglesias para consultarlo sobre las acusaciones. A pesar de que el cantante dijo que no era el momento para hablar, aseguró «con total rotundidad que ese momento va a llegar muy pronto».

Iglesias precisó en que está preparando su defensa legal y que «todo se va a aclarar». El cantante también insistió en su inocencia, a la vez que su equipo busca conocer a fondo los detalles de la acusación.

ENTORNO DE IGLESIAS EN SILENCIO

El equipo de Iglesias busca que «no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias». En tal sentido, insiste en que el principal objetivo es establecer el «relato real de todo lo sucedido».

Hasta el momento, el entorno del cantante ha mantenido silencio absoluto sobre las acusaciones. Sin embargo, en declaraciones privadas, aparentemente, negaron los hechos y manifestaron su «estupor» por lo ocurrido.

Las acusaciones contra Iglesias generaron sorpresa en redes sociales y división social. Figuras políticas españolas, como la presidenta de la Comunidad de María, Isabel Díaz Ayuso, defendieron al cantante y apelaron a la presunción de inocencia.

El escándalo llegó hasta el gobierno español, el cual pidió que se investigue a Iglesias para evitar los «espacios de impunidad». Ahora el mundo del entretenimiento se mantiene a la espera de sus primeras declaraciones y el futuro del proceso legal.