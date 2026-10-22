Jesse Huerta reveló los verdaderos motivos por los que decidió abandonar el dúo con Joy

El músico Jesse Huerta se sinceró sobre los motivos por los que decidió abandonar el dúo con su hermana Jesse.
Durante una entrevista concedida al medio mexicano N+, acotó que su salida temporal de Jesse & Joy se debe a la necesidad de tomar un respiro para cuidar su salud física y emocional, así como dedicar más tiempo a su familia.
Ver esta publicación en Instagram
LA IMPORTANCIA DE CUIDAR LA SALUD MENTAL
Jesse Huerta reveló que hace algunos años atravesó una crisis nerviosa y que, recientemente, comenzó a reconocer señales que le recordaron aquella etapa. Por eso decidió hacer una pausa, cuidar su bienestar y dedicar más tiempo a su familia.
«Tuve una crisis nerviosa hace unos años. Amo dar el 2000% en absolutamente todo lo que hago, pero a veces mi cuerpo, el tiempo y mi salud me dijeron que no puedo fingir que no hay un límite o un tope con repercusión física o mental. Al final somos familia, somos hermanos, somos socios… pero una empresa o en un ciclo, hay momentos en que se necesita un espacio y un respiro», dijo.
Su esposa, Mónica mostrando su apoyo le dijo: «Lo que sea estamos contigo. Si tú no estas bien, no hay música, no hay esto, somos un equipo”.
LAS CRÍTICAS Y ESPECULACIONES GENERADAS EN REDES SOCIALES
Jesse aunque buscaba explicar lo que vivió, sus palabras provocaron nuevas críticas entre quienes cuestionan cómo tomó la decisión. El artista también aclaró que su proyecto independiente, Jesse and the Supernovas, llevaba tiempo preparándose y que originalmente pensaba desarrollarlo al mismo tiempo que continuaba trabajando con su hermana.
«Respeto absolutamente todas las opiniones; los pocos comentarios que llegan los leo con compasión, desde un lugar de amor y tratando de comprender que desconocen que cada persona es libre de ser, de amar y de estar donde necesita estar», dijo.
Sin embargo, algunos seguidores consideran que su explicación no responde a todas las dudas sobre la manera en que anunció su salida. Otros, en cambio, defienden que priorice su bienestar y pueda decidir cómo quiere continuar su carrera.
QUEDAN 17 CONCIERTOS
Mientras tanto, Jesse aseguró que cumplirá con los compromisos que todavía tiene pendientes con el dúo y que está emocionado por su nueva etapa musical.
«Quedan todavía 17 conciertos. La verdad estoy muy emocionado. Han sido momentos muy emotivos, de mucho agradecimiento y de mucho cariño de la gente», expresó.