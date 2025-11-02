Jesse Eisenberg donará un riñón a un completo desconocido por esta impensada razón

El actor Jesse Eisenberg sorprendió a propios y extraños al anunciar su decisión de donar uno de sus riñones a un completo desconocido, simplemente porque lo «picó el gusanillo de la donación».

Así lo informó en una entrevista ofrecida en el programa Today de la cadena NBC, donde confesó que se someterá a esta cirugía en las próximas semanas.

“En realidad voy a donar un riñón dentro de seis semanas. De verdad que sí”, dijo Eisenberg antes de señalar la emoción que esto le provocaba.

“No sé por qué. Me picó el gusanillo de la donación. Voy a hacer una donación altruista a mediados de diciembre. ¡Estoy muy emocionado por hacerlo!”, expresó durante la transmisión del programa.

DONACIÓN EN CADENA

En este sentido, el protagonista de la película «Red Social» explicó cómo funciona este tipo específico de donación de órganos y cómo puede generar una donación en cadena que beneficie a otros pacientes que se encuentren a la espera de un trasplante.

“Supongamos que la persona X necesita un riñón en Kansas City, y su hijo o quien fuera a donarlo, por la razón que sea, no es compatible, pero yo sí lo soy. Esa persona aún puede recibir mi riñón y, con suerte, su hijo también donará el suyo, ¿verdad? Pero el riñón se deposita en un banco de órganos donde se puede encontrar un receptor compatible, aunque esto solo funciona si existe un donante altruista”, expuso Eisenberg.

Asimismo, afirmó que este es un procedimiento “libre de riesgos y muy necesario”. “Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión obvia, si tienes el tiempo y la disposición”, señaló.

Por último, aseguró que este deseo altruista se desprende del hábito del actor de donar sangre frecuentemente.

«Tengo tanta sangre en las venas que siento que debería derramarla. Me gusta mucho hacerlo, y no sé por qué», bromeó el actor al respecto.