Isabella Ladera reveló el «tremendo susto» que le hizo pasar el bebé que está esperando junto a Hugo García

La influencer venezolana Isabella Ladera reveló el «tremendo susto» que le hizo pasar el bebé que está esperando junto a su actual pareja, el modelo y también creador de contenido peruano, Hugo García.

En un video difundido en las redes sociales Ladera narró los momentos de tensión que vivió, luego de un día agotador tras el cual no pudo sentir a su criaturita, lo que la llevó a acudir de emergencia a ver a un especialista.

En el clip la venezolana explicó que tras un día ajetreado se acostó para descansar, sin embargo, entró en alerta por no sentir al bebé moverse, a pesar de que ya no era horario de oficina, llamó a su médico para que la atendiera de urgencia, luego de entrar en «pánico», al pensar que algo no andaba bien con su bebé.

Después de recibir la evaluación médica, el doctor constató que todo estaba en perfecto estado y le explicó la razón por la cual no sintió al niño. Luego de este episodio, la influencer pudo respirar tranquila pues su bebé sigue sano.

ASÍ ANUNCIÓ LADERA SU SEGUNDO EMBARAZO

A mediados del mes de febrero, un día antes del Día de los Enamorados, Ladera anunció que estaba esperando su segundo hijo, junto a García. Es importante resaltar que la venezolana ya tiene una hija de cinco años, llamada Mía Antonella, la cual nació fruto de su relación con el colombiano Isander Pérez.

Tanto el modelo peruano como la influencer criolla publicaron una tierna foto que generó gran alegría entre sus fanáticos. En la misma se encontraban abrazados y mostrado el eco del bebé.

«Mitad tuya, mitad mía, nuestro», escribió Ladera en sus redes para acompañar la publicación.

Sin embargo, Isabella Ladera acotó que no saben aún el sexo del bebé. «Tenemos muchos nombres que nos gustan y la decisión es que el que escojamos sirva para niño o para niña», expresó en entrevista con la revista Hola.

«He tratado de vivir esto tan íntimo y lo he querido cuidar tanto en estos últimos meses… puede que tenga cinco, seis, siete, ocho meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo, prefiero mantenérmelo para mí», añadió.

«Me sentí muy feliz… Fue muy loco porque ya me había hecho varias pruebas anteriormente y todas me salían negativas. Entonces, agarro esa y me grabo, de hecho. Y cuando veo que fue positiva, me quedé en shock por los siguientes 10 minutos», recordó sobre el momento en que se enteró que volvería a ser madre.