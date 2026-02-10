Inspirado en la obra de Carlos Cruz-Diez en Maiquetía: Así fue el traje típico que utilizó la venezolana en el Reina Hispanoamericana 2026

Venezuela dijo presente en el certamen Reina Hispanoamericana 2026 que se celebra en Bolivia con Emely Barile quien deslumbró con su desfile inicial con el traje típico.

La representante criolla quedó en el top seis con un traje que no pasó desapercibido y que está inspirado en la obra ‘cromointerferencia de color aditivo’, una de las intervenciones más admiradas y reconocidas del artista venezolano Carlos Cruz-Diez, creada para el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

«Hoy represento al lugar por donde miles de venezolanos tuvieron que pasar para irse del país, ya sea para trabajar o estudiar, quedándose completamente solos en un país que no conocían», comentó.

#10Feb | Venezuela dijo presente en el certamen Reina Hispanoamericana 2026 que se celebra en Bolivia con Emely Barile quien deslumbró con su desfile inicial con el traje típico en el certamen Reina Hispanoamericana 2026.



Además, en la parte superior lucía un gran sol, con un significado muy especial.

«Por eso hoy, quiero resaltar que los venezolanos somos como el sol, estamos en todas partes del mundo siempre brillando con esa esencia que nos caracteriza y venezolano que me estás viendo o cualquier persona que se sienta triste, quiere decirte que mañana el sol volverá a salir, brindándote oportunidades para brillar, crecer y seguir soñando», añadió.

«Venezolano, no importa en qué parte del mundo estés, quiero que recuerdo que tú y yo somos y siempre seremos Venezuela», aseveró.

El concurso concentra a representantes de 28 países, que desde ya están participando en diferentes actividades para aspirar a la corona. La gala final se llevará a cabo el próximo 21 de febrero.