¡Histórico! Taylor Swift rompió el récord de Beyoncé en los Premios MTV VMA 2026

La industria de la música tiene una nueva reina absoluta. La cantautora norteamericana Taylor Swift hizo historia en los MTV Video Music Awards (VMA) 2026 al consagrarse como la solista más galardonada en la trayectoria de estos premios, superando la marca que ostentaba Beyoncé.

Swift se llevó a casa el codiciado trofeo a Video del Año por su producción «The Fate of Ophelia», tema de su álbum «The Life of a Showgirl».

One for the history books 🥹 @taylorswift13 accepts the MTV #VMA Artist Director Honors. pic.twitter.com/nSui9lKjpm — MTV (@MTV) September 28, 2026

Además, fue honrada con la primera distinción ‘Artist Director Honors’ por su destacada labor narrativa detrás de las cámaras.

La gala también celebró el regreso triunfal de la «Reina del Pop», Madonna, quien abrió el espectáculo interpretando «Bring Your Love» junto a Sabrina Carpenter.

Taylor Swift dedicates her #VMA award for Best Music Video to the «ultimate showgirl» Dolly Parton. (via CBS/MTV/VMAs) pic.twitter.com/mToSDNXUcN — Variety (@Variety) September 28, 2026

Por su parte, la mítica banda de rock alternativo Nirvana recibió el galardón honorífico Video Vanguard Award en memoria de su fallecido líder, Kurt Cobain.

El momento más emotivo de la ceremonia de los MTV VMA 2026 llegó con el tributo especial a la reina del country, Dolly Parton, quien falleció el mes pasado.

Estrellas de la música como Kacey Musgraves conmovieron a todos los presentes en el recinto al interpretar una impecable y sentida versión del clásico tema «I Will Always Love You».

QUE LINDO! Kacey Musgraves presta homenagem a Dolly Parton com “I Will Always Love You” no VMA 2026 pic.twitter.com/swIGUdZhvc — TUNES (@aiTunesOF) September 28, 2026

Por otro lado, la representación de la música global estuvo por todo lo alto gracias a la estrella de K-pop Lisa y la revelación británica Sienna Spiro, quienes se alzaron con importantes estatuillas durante la transmisión televisiva de la gala.

Con estos triunfos, los galardones demostraron una vez más su gran impacto internacional en las tendencias digitales.