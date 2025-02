Hallaron muerto al legendario actor Gene Hackman junto a su esposa y su perro en su casa de Nuevo México

El legendario actor estadounidense Gene Hackman, ganador de dos premios Óscar, fue hallado muerto a los 95 años junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años, y su perro en su residencia de Santa Fe, Nuevo México.

La policía local confirmó el deceso de la pareja y de su perro, aunque no se han revelado detalles sobre las circunstancias del fallecimiento. “Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar de muerte, esperando la aprobación de una orden de registro”, declaró la policía el miércoles por la noche.

Además, añadió que no se sospecha de un delito y que “no hay peligro inmediato para nadie” en la comunidad.

VIDA Y ASCENSO EN HOLLYWOOD

Eugene Allen Hackman nació el 30 de enero de 1929 en San Bernardino, California, y creció en Danville, Illinois. Su infancia estuvo marcada por la adversidad: su padre lo abandonó a los 13 años y su madre falleció en un incendio antes de que él alcanzara la fama. A los 16 años, mintió sobre su edad para alistarse en la Marina de Estados Unidos, una experiencia que describió como “difícil pero formativa”.

Tras dejar el ejército, Hackman exploró diversos oficios antes de descubrir su vocación en la actuación. En la Pasadena Playhouse de California, lo consideraron «poco prometedor» junto a su amigo Dustin Hoffman. Sin embargo, perseveró hasta debutar en Broadway con Any Wednesday, lo que le abrió las puertas de Hollywood.

Hackman alcanzó la fama con su interpretación del detective Jimmy «Popeye» Doyle en The French Connection (1971), un papel que le valió su primer Óscar a Mejor Actor. La película de William Friedkin es recordada por su icónica persecución automovilística en las calles de Nueva York. Veinte años después, ganó su segundo premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto por su papel del despiadado sheriff «Little Bill» Daggett en Unforgiven (1992), dirigida por Clint Eastwood.

A lo largo de cinco décadas, Hackman protagonizó más de 80 películas y recibió cuatro nominaciones adicionales a los Óscar. Su versatilidad lo llevó a encarnar personajes icónicos, como el experto en vigilancia Harry Caul en The Conversation (1974), el alguacil en Mississippi Burning (1988) y el excéntrico patriarca en The Royal Tenenbaums (2001), rol que le valió un Globo de Oro.

En 2008, Hackman anunció su retiro definitivo del cine para dedicarse a la escritura y la pintura, manteniendo una vida alejada de los reflectores en Santa Fe. Además, se enfocaría más en su vida familiar con Betsy Arakawa, con quien se casó en 1991.

Desde entonces publicó varias novelas, incluyendo Wake of the Perdido Star (1999) y Payback at Morning Peak (2010). Su esposa, Betsy Arakawa, pianista clásica, fue un apoyo clave en esta etapa de su vida.