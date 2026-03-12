Gustavo Dudamel y la New York Philharmonic inaugurarán la temporada de la BCN Clássics

(EFE).- El célebre director venezolano Gustavo Dudamel inaugurará la próxima temporada del ciclo de conciertos de música clásica de Barcelona BCN Clàssics junto a la New York Philharmonic, que actuó por última vez en esta ciudad española hace 16 años, y el Orfeó Català, uno de los coros de referencia del país.

La temporada empezará el 12 de octubre y también contará con las actuaciones de Daniele Gatti y la Staatskapelle Dresden, la Royal Concertgebouw Orchestra con Klaus Mäkelä, y la violinista Anne-Sophie Mutter.

En total, se ofrecerán quince conciertos, con once orquestas de ocho países, tres pianistas, dos violinistas y dos violoncelistas, además de dos agrupaciones corales y ocho voces solistas, que actuarán en los escenarios de L’Auditori y el Palau de la Música Catalana.

Habrá solistas de renombre como la violinista alemana Anne-Sophie Mutter, la violonchelista argentina Sol Gabetta, la pianista georgiana Khatia Buniatishvili y la pianista francesa Hélène Grimaud.

Una habitual del BNC Clàssics como la directora Emmanuelle Haïm estará al frente de la barroca Le Concert d’Astrée, que interpretará ‘El Mesías’, de Händel, con las voces de Lucy Crowe, Carlo Vistoli, Lunga Eric Hallam y Ashley Riches.

Entre las grandes obras del repertorio destacan la ‘Novena sinfonía’ de Mahler, con la Orchestre national du Capitole de Toulouse y Kazuki Yamada; ‘El pájaro de fuego’, de Stravinski, con la Berner Symphonieorchester, dirigida por Krzysztof Urbański; y el ‘Concierto para piano núm. 3’ de Rajmáninov, con Behzod Abduraimov.

También habrá un amplio programa dedicado a Richard Strauss y a Max Bruch, con Augustin Hadelich, Marc Albrecht y la Antwerp Symphony Orchestra.