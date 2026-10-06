¿Guerra en el juzgado? La nueva y drástica exigencia de Shakira a Piqué que involucra a sus hijos

La cantante Shakira, y el exfutbolista español Gerard Piqué protagonizaron una nueva disputa legal ante un juzgado en Barcelona, España.

La expareja acudió a los tribunales correspondientes con la firme intención de debatir una modificación obligatoria en el régimen de visitas de sus pequeños hijos, Milan y Sasha.

Por lo tanto, el equipo de representación legal de la cantante barranquillera emitió un comunicado oficial para detallar la delicada disputa judicial que divide nuevamente a las celebridades.

UNA EXIGENCIA PARA COMPARTIR EL DESGASTE DE LOS VIAJES TRANSATLÁNTICOS

La defensa de la artista colombiana aclaró que la solicitud introducida ante el tribunal civil no tiene como finalidad disminuir el contacto familiar entre los menores y su progenitor. Por el contrario, la estrategia busca balancear la carga física que implican los traslados internacionales desde los Estados Unidos hasta el continente europeo.

En consecuencia, el documento formal de los representantes de la cantante estipuló de forma textual: «Su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido».

El polémico comunicado detalla que los viajes constantes generan un impacto negativo en el rendimiento académico y el descanso físico de los niños debido a las diferencias de huso horario.

Para mitigar esta situación, la defensa de la intérprete de «Monotonía» propuso que en los periodos vacacionales de pocos días, «sea el padre quien viaje a Miami. Así se evita a los menores realizar viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan».

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Según reseñó el paparazzi Jordi Martín, la colombiana llegó al juzgado bajo un estricto despliegue de seguridad ciudadana para evitar el acoso de la prensa. Los juristas de la compositora enfatizaron que el plan busca garantizar la estabilidad mental de los pequeños en su nuevo entorno residencial.

«De este modo, los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar. Es la manera de proteger su bienestar emocional, físico y académico», mencionó.