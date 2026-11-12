Grupo español Taburete actuará en Miami en festival benéfico que ayudará a niños de Venezuela

El grupo español Taburete encabezará este sábado en Miami el Rastrillo 305, un festival benéfico de música española que este año destinará parte de lo recaudado con las entradas a los niños afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela en junio, según informaron los organizadores en un comunicado.

Parte de los fondos se destinará a la organización We Love Foundation, que ayuda a niños de las zonas afectadas por los dos terremotos, de magnitudes 7,5 y 7,2, donde viven alrededor de 3,9 millones de menores, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El resto de lo recaudado se destinará, como en ediciones anteriores, a financiar los programas educativos de la fundación organizadora, International Studies Foundation (ISF), dirigidos a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, entre ellos uno de fútbol que desarrolla en colaboración con la Fundación Real Madrid.

Taburete, la banda madrileña de Willy Bárcenas y Antón Carreño, autora de canciones como ‘Sirenas’ y ‘Mariposas’, presentará ‘El perro que fuma’, su sexto disco de estudio, con el que volvió este año a los escenarios tras el primer parón de su trayectoria.

Completan el cartel Picocó’s Band, que repasa los éxitos del pop español de los años ochenta y noventa, y el grupo de rock en español Sol Nómada, de Miami.

La presidenta de la ISF, María Díaz de la Cebosa, describió el festival como un «puente que une culturas y pueblos a través de la música».

«Este año, en nuestra séptima edición, queremos que ese puente llegue también a Venezuela, porque la solidaridad no entiende de fronteras y la comunidad de Miami siempre responde cuando se la necesita», afirmó en un comunicado.

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El festival, que suma gastronomía y un mercadillo a los conciertos, se celebrará en el parque Historic Virginia Key Beach, en una isla del condado Miami-Dade, tras varias ediciones en la vecina Key Biscayne, donde en 2025 actuaron los españoles Guitarricadelafuente y Arde Bogotá.

El Rastrillo 305 cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, el Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York y el Centro Cultural Español de Miami.

Con información EFE