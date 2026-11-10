Giro inesperado en DC Studios: James Gunn y Peter Safran dicen adiós a la franquicia y un veterano de Marvel es el nuevo jefe

James Gunn y Peter Safran dejarán la dirección de DC Studios el 1 de diciembre de 2026, tras cuatro años liderando la franquicia cinematográfica.

Este cambio radical ocurre debido a una reestructuración interna que está haciendo Skydance tras comprar Warner Bros. Discovery.

El encargado de asumir el control del universo de superhéroes será Jeremy Latcham, un veterano productor con mucha experiencia que viene de trabajar en Marvel Studios.

SUS CARRERAS

Gunn y Safran produjeron tres largometrajes y varias series para cine y televisión. El primero de esos filmes, Superman, acumuló USD 618,7 millones en taquilla mundial y supuso el reinicio del personaje en la pantalla grande por cuarta vez desde 1978.

Su sucesor, Supergirl tuvo un desempeño opuesto: con un presupuesto de USD 170 millones, recaudó apenas USD 126 millones a nivel global.

El tercer filme del ciclo, Clayface, rodado con un presupuesto neto de USD 44 millones, alcanzó los USD 109 millones en ingresos mundiales y lideró la taquilla durante dos semanas consecutivas.

En el ámbito televisivo, el sello distribuyó Peacemaker, segunda temporada incluida, Linternas y la serie animada Creature Commandos para HBO Max, además de The Penguin, que ganó nueve premios Emmy y cuya producción había comenzado antes de la llegada de Gunn y Safran al cargo.

EL DURO DESGASTE

James Gunn confesó el duro desgaste que lo llevó a dejar la dirección de DC Studios. Tras cuatro años al frente, James anunció su salida de la cúpula ejecutiva, revelando que el cargo representó un «desafío agotador» que afectó su vida personal.

En un contundente comunicado, el cineasta confesó sentir un «enorme alivio» al abandonar las tareas corporativas para volver de lleno al cine.

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LAS REVELACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS

Sacrificio familiar: Admitió haberse privado de todo descanso durante cuatro años y pidió perdón públicamente a su esposa, señalando que ella es «la persona más feliz del mundo al saber que ya no ocupo este cargo».

Salud mental y TDAH: Confesó que la hiperconcentración propia de su TDAH le dificultó gravemente equilibrar las obligaciones administrativas del estudio con los proyectos creativos que realmente le apasionaban.

Rechazo al entorno corporativo: Reconoció que no soporta el carácter «excesivamente corporativo» de dirigir un estudio, dejando en claro que su salida responde a una necesidad de bienestar personal, aunque seguirá ligado a DC como guionista y director de proyectos puntuales.

Gunn y Safran mantendrán una presencia creativa en varios proyectos. El primero tiene en posproducción Superman: Man of Tomorrow, secuela del filme de 2025 con lanzamiento previsto para el próximo verano.

Además, la serie The People v. Gorilla Grodd, ocho episodios para HBO Max protagonizados por Skyler Gisondo como Jimmy Olsen y Jimmy Tatro como Gorilla Grodd, cuyo estreno está pautado para 2027.

Ambos también figuran como productores en The Batman: Part II, con Robert Pattinson de regreso en el papel protagónico y bajo la dirección de Matt Reeves, con fecha de estreno en 2028.