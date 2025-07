¿Ganó dinero por el video viral? Habló mujer que grabó al CEO infiel en el concierto de Coldplay

Grace Springer, una joven estadounidense de 28 años, jamás imaginó que el video que grabó durante el concierto de Coldplay en el estadio Gillette de Boston desataría un escándalo que se ha hecho viral en todo el mundo.

Springer captó en su video el momento en que Andrew Byron, CEO de la empresa Astronomer, y Kirstin Cabot, jefa de recursos humanos de la misma compañía, fueron sorprendidos por la “kiss cam” del concierto. Al notar que estaban en la pantalla grande, Byron se apartó bruscamente hacia un lado y Cabot se cubrió el rostro.

La situación se viralizó aún más cuando el propio Chris Martin, líder de Coldplay, bromeó en vivo. “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

🇺🇸 | El CEO de Astronomer y su jefa de RRHH fueron captados juntos en un concierto de Coldplay en Boston; al verse en pantalla gigante, ambos se cubrieron el rostro apresuradamente. Ella presume “confianza a todos los niveles” en su perfil de LinkedIn. pic.twitter.com/Nz9Qw849XS — UHN Plus (@UHN_Plus) July 17, 2025



En redes sociales, rápidamente comenzaron las especulaciones sobre los ingresos que habría generado Springer con la viralización del video, especialmente en plataformas como TikTok y YouTube. Sin embargo, la joven desmintió estos rumores durante una entrevista en el programa británico This Morning.

“En realidad, no he ganado dinero ni con el video ni con las visualizaciones. No está monetizado”, aseguró Springer, aclarando que no forma parte del fondo de creadores de TikTok ni ha activado la opción de monetización en ninguna plataforma.

La joven explicó que su intención inicial era grabar un recuerdo personal del espectáculo, sin imaginar el alcance que tendría la escena. “Estaba esperando verme en la pantalla y me encanta capturar momentos, por eso tenía el teléfono listo”, relató.

Al revisar el video después del concierto junto a sus amigos, se dio cuenta de lo que había capturado. “En ese instante no pensé mucho en ello, pero la gente alrededor empezó a murmurar. Revisamos el video y dijimos: ‘Sí, se ve bastante comprometedor’. Nunca imaginé que esto sucedería. Si lo hubiera sabido… tal vez lo habría pensado dos veces”, confesó.

La situación escaló cuando se reveló que tanto Byron como Cabot están casados. Tras la viralización del video, él presentó su renuncia como CEO de Astronomer. La junta directiva aceptó la dimisión y emitió un comunicado en el que señaló que “los líderes deben dar el ejemplo en conducta y responsabilidad”.

Durante la entrevista en This Morning, el presentador Dermot O’Leary preguntó a Springer si, con el paso del tiempo, se arrepentía de haber publicado el video. “Siento mucho lo que esto ha causado a la esposa de Andy, Megan, y a su familia. Pero había más de 50 mil personas grabando. Si no lo hubiese subido yo, alguien más lo habría hecho”, respondió.

Desde el escándalo, la esposa de Byron, Megan Kerrigan Byron, eliminó su apellido de casada de sus redes sociales y posteriormente borró sus cuentas por completo. Algunos medios británicos estiman que la situación podría costarle al ex CEO hasta 30 millones de libras en un eventual proceso de divorcio, debido a su fortuna valorada en 60 millones de libras.