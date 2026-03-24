Ganó 95 millones de dólares con OnlyFans y «llora» la muerte de su creador: «Cambió mi vida por completo»

Sophie Rain, una estrella del cine para adultos y de las favoritas en el sitio de transmisión de pornografía OnlyFans, lamentó este lunes, 23 de marzo, la muerte por cáncer a sus 43 años del dueño de la plataforma, Leo Radvinsky.

«Ni siquiera sé cómo expresarlo con palabras. Ese hombre construyó algo que cambió mi vida por completo. Crecí con cupones de alimentos y ahora puedo mantener a toda mi familia gracias a la plataforma que él creó. Jamás lo olvidaré», declaró durante una entrevista citada por New York Post.

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La creadora de contenido reveló, que gracias a OnlyFans, ganó la asombrosa cantidad de 95 millones de dólares entre 2023 y 2025.

Rain admitió que nunca conoció personalmente al multimillonario, pero insistió en que su vida cambió gracias a la oportunidad que él abrió para jóvenes como ella.

«Antes de OnlyFans trabajaba de camarera y apenas me alcanzaba para pagar el alquiler. Esa plataforma me lo dio todo. Y eso no sucede sin que alguien la haya creado desde el principio», dijo Rain, de 21 años.

«Le envío muchísimo cariño a su familia. Esto es realmente muy triste», expresó, en alusión al fallecimiento de Radvinsky.

Asimismo, Piper Rockelle, otra de las personas que más ganan en OnlyFans, dijo que todavía estaba «asimilando» la muerte del empresario.

«Llevo en la plataforma solo desde enero, pero ya lo ha cambiado todo para mí. Le debo muchísimo a lo que ese hombre creó. No sé qué más decir, solo gracias por crear algo que nos dio una oportunidad a personas como yo. No estaría donde estoy ahora sin ello», señaló.

«La verdad es que esto me ha afectado más de lo que esperaba. Esa plataforma literalmente me devolvió la vida. 43 años es demasiado joven. Rezo por su familia», agregó Rockelle, de 18 años.

ONLYFANS COMO «FENÓMENO CULTURAL Y ECONÓMICO»

El empresario, conocido por su extrema discreción, adquirió en 2018 Fenix International, la empresa matriz de OnlyFans, con sede en el Reino Unido.

Desde entonces impulsó un modelo que «democratizó» el acceso al negocio del contenido para adultos, permitiendo que personas sin vínculos previos con la industria construyeran audiencias globales y monetizaran directamente su trabajo.

Además de su actividad en la empresa, fue inversor en diversas compañías y apoyó proyectos filantrópicos a nivel global, indicó OnlyFans en su nota.

Nacido en Ucrania y criado en Chicago, Radvinsky se licenció en Economía por la Universidad Northwestern, en el estado de Illinois en Estados Unidos.

Su visión —a juicio de muchos, en especial para creadores— convirtió a OnlyFans en un fenómeno cultural y económico, con miles de creadores generando ingresos millonarios.

OnlyFans repartió el año pasado dividendos récord por valor de 701 millones de dólares a Radvinsky, uno de los mayores pagos de este tipo entre empresas privadas en el Reino Unido, según el Financial Times.

De acuerdo con el periódico, en los últimos 10 años la plataforma ha distribuido más de 25.000 millones de dólares a los creadores de contenido.