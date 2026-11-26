La representante de Venezuela en la 75.ª edición del Miss Universo, Clara Vegas Goetz, compartió un emotivo mensaje de gratitud dirigido a todo el país luego de culminar su participación en la gala final del certamen.

A través de sus redes sociales, la reina de belleza aseguró que, aunque no conquistó la octava corona universal para el país, Venezuela obtuvo un triunfo mucho más significativo basado en la alegría, la unión y la «inspiranza».

«Todo para ti Venezuela. Ganamos mucho más que la octava. Alegría, unión, inspiranza, y el recordatorio que cuando creemos en nuestros sueños, el universo nos guía el camino y abre paso a lo que verdaderamente es para nosotros. Recuerden que la autenticidad siempre será nuestra mayor virtud», expresó.

Asimismo, agradeció por todo el apoyo recibido. «Los amo. Lo di todo para ustedes, para nosotros, y aún que no ganamos la corona, espero haberles traído alegría durante mi participación en esta edición diamante del Miss Universo», dijo.

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EL MENSAJE A LA NUEVA MISS UNIVERSO

Durante su pronunciamiento, Vegas Goetz dedicó unas cálidas palabras a la recién coronada Miss Universo, la puertorriqueña Jennifer Barreto, celebrando el vínculo de hermandad que construyeron durante la competencia y deseándole éxito en su nuevo reinado.

«Felicidades hermana. No sabes lo feliz y orgullosa que me siento de tenerte como nuestra nueva reina universal En mí siempre tendrás una amiga y una hermana, y estoy deseando ver todas las cosas increíbles que te esperan como nuestra preciosa Miss Universo. Te amamos reina. Gracias por esta hermandad tan especial. Que Dios te guíe y acompañe en cada paso», comentó.

EL POLÉMICO VESTIDO

Asimismo, la modelo destacó el talento nacional al agradecer al reconocido diseñador venezolano Ángel Sánchez, creador del traje que lució en la noche final. Calificando la prenda como una «obra de arte» e «icónica», celebró el impacto que generó su vestuario en esta edición diamante del concurso.

«No dejan de hablar de tu obra de arte. Icónico. Los quiero y estoy muy agradecida por haber podido lucir esta increíble prenda durante la última noche de Miss Universo», expresó.