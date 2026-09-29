«Game Of Thrones: Aegon’s Conquest», la primera película de la saga que prepara Warner Bros: Conoce la fecha de estreno

Warner Bros reveló finalmente la fecha para el estreno de «Game of Thrones: Aegon’s Conquest», la esperada primera película de la saga.
Se precisó que el largometraje, del universo creado por George R. R. Martin, llegará a las salas de cine el 1 de junio de 2029.
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La producción retrocederá varios siglos antes de los hechos de «Game of Thrones» para centrarse en Aegon I Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador y fundador de la dinastía que gobernó Westeros durante generaciones.
La historia se basa en uno de los episodios centrales de «Fuego y sangre»: la campaña que Aegon emprendió junto a sus hermanas y esposas, Visenya y Rhaenys Targaryen, para conquistar los reinos de Westeros.
Los dragones tendrán un papel clave. Aegon voló sobre Balerion, el Terror Negro, mientras Visenya montaba a Vhagar y Rhaenys a Meraxes. Con el poder de estas criaturas, los Targaryen sometieron seis de los siete reinos, y solo Dorne resistió la conquista.
La dirección estará a cargo de Owen Harris, quien ya conoce Westeros por su trabajo en «A Knight of the Seven Kingdoms» y ha dirigido episodios de producciones como «Black Mirror».
El guion lo escribirá Beau Willimon, creador de «House of Cards» y guionista de varios episodios de «Andor», cuya participación se conoció cuando Warner Bros presentó el proyecto en la CinemaCon 2026.
Por ahora, el estudio no reveló quién interpretará a Aegon, Visenya o Rhaenys, por lo que cualquier nombre que circule sobre el reparto es solo especulación.
Cronológicamente, será la historia live-action más antigua del universo hasta ahora, anterior a «House of the Dragon», «A Knight of the Seven Kingdoms» y «Game of Thrones».
🐉🔥 ¡LA CONQUISTA DE AEGON LLEGARÁ AL CINE!
La primera película de @GameOfThrones, ‘Aegon’s Conquest’, se estrenará en cines el 1 de junio de 2029. #GOT⚔️
Owen Harris (‘El Caballero De Los Siete Reinos’) dirigirá la película, con Beau Willimon (‘Andor’) a cargo del guion. pic.twitter.com/tHVVw0v61b
— La Casa Del Dragón (@WesterosLA) September 29, 2026