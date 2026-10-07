Furor en la cocina: Ninel Conde enloqueció a los fanáticos tras preparar arepas venezolanas en Top Chef VIP

La cantante y actriz mexicana, Ninel Conde, protagonizó uno de los momentos más comentados durante el programa Top Chef VIP.

Y es que la célebre artista sorprendió a los exigentes jueces del prestigioso reality de cocina de Telemundo al rendir un emotivo tributo gastronómico a la comida venezolana.

Durante el desarrollo del programa, el «Bombón Asesino» se llevó todos los aplausos al presentar un plato cargado de mucha originalidad y sabor.

La actriz, recordada por ser «Alma Rey» en la telenovela mexicana Rebelde, detalló con orgullo la preparación de su platillo.

«Es una combinación de la cultura venezolana con mexicana, hice la arepa con harina obviamente de maíz, el pollo primero lo hice en la olla express, luego hice una salsa con tomate verde, rojo, cebolla, ajo, aguacate, mayonesa, que ahí viene la parte Venezuela mexicana», comentó.

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EL MENSAJE DE ALICIA MACHADO EN LAS REDES SOCIALES

Tras el éxito del plato, Ninel Conde publicó el video en sus redes y celebró sus «arepas ganadoras«, por lo que rápidamente acumuló miles de interacciones y comentarios de apoyo.

Una de las reacciones más virales fue la de la reconocida ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, quien no dudó en elogiar el talento de la actriz. «Que chévere mi chama… happy».

La ingeniosa combinación de ingredientes con la tradicional masa de maíz perfiló a la intérprete como una de las rivales más fuertes del programa.