«Fue un momento muy duro»: Ganador del Lamborghini de Shakira lo contó todo sobre el choque

Michael Mejía, el afortunado joven que ganó el Lamborghini Urus morado modelo 2022 que sorteó Shakira a finales del año pasado, rompió este miércoles el silencio sobre el choque que sufrió el vehículo hace pocos días.

El joven confirmó a Billboard en Español que el Lamborghini, valorado en un millón de dólares, estuvo involucrado en un accidente de tránsito. Sin embargo, explicó que él no fue el responsable del accidente.

«Simplemente me chocaron. No fui yo quien estrellé. Iba a cruzar una calle y venía un carro a toda velocidad, y seguro el man venía distraído. Fue un momento bastante de susto», explicó Mejía.

El joven aclaró que el carro sufrió daños, pero no hubo lesionados y no pasó a mayores. «Afortunadamente, no me pasó nada, pero fue un momento muy [duro]», añadió Mejía, quien no dio detalles sobre el alcance del daño que sufrió el Lamborghini.

RESTAURAN EL VEHÍCULO

Mejía reveló hace pocas semanas que le era complicado costear los gastos que necesita un Lamborghini como el que le regaló Shakira. No obstante, el joven hizo el esfuerzo y pudo pagar un seguro para el vehículo.

Esta decisión fue vital para poder mantener el valor del vehículo, puesto que, tras el accidente, es restaurado en un taller especializado. «Entonces el carro va a quedar como nuevo», afirmó Mejía.

El joven había dicho recientemente que su plan era vender el Lamborghini debido a los altos costos para mantener el vehículo. En tal sentido, espera a que concluya la póliza del seguro, que tiene una duración de seis meses, para subastarlo.

Mejía reveló que ha recibido ofertas de entre 700.000 y 800.000 dólares, pero no cree que sea suficiente. «Eso es maravilloso, pero todo el sueño de cualquier persona es tener un milloncito. Si es un millón y un dólar, soy feliz», dijo.