«Fue perturbador»: Actriz de American Pie pasó dos semanas detenida en calabozos de migración en EEUU

Jasmine Mooney, actriz canadiense de 35 años conocida por su papel en American Pie: The Book of Love, fue detenida durante casi dos semanas por funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, tras ser considerada indocumentada.

La detención ocurrió el pasado 3 de marzo cuando intentaba ingresar al país desde México y la trasladaron al Centro de Detención Regional de San Luis, en Arizona.

Mooney, quien reside en Los Ángeles y dirige la empresa de bebidas Holy! Water, enfrentó complicaciones migratorias desde noviembre de 2024, cuando su visa de trabajo fue revocada durante un viaje de Vancouver a Los Ángeles. Siguiendo el consejo de su abogado, voló a México para presentar en la frontera una nueva oferta laboral y así regularizar su situación. Sin embargo, las autoridades fronterizas rechazaron su solicitud, indicándole que debía realizar el trámite en un consulado estadounidense y no en la frontera.

El intento fallido derivó en su detención inmediata por ICE, que determinó que no tenía derecho legal a permanecer en el país. Mooney aseguró que atravesó condiciones extremas dentro del centro de detención que la dejaron débil y confundida.

Luego de su liberación regresó a Canadá el pasado sábado y la actriz compartió en redes sociales su angustiosa experiencia en el centro de detención, describiéndolo como “un experimento psicológico profundamente perturbador”. En su cuenta de Instagram, agradeció a amigos, familiares y medios de comunicación por ayudar en su liberación y anunció que trabaja en un ensayo sobre su experiencia.

Canadian Jasmine Mooney has arrived at the Vancouver airport and got big hugs from her mom and best friend. She was held by ICE for nearly two weeks in California and Arizona after being denied entry at the San Diego border. pic.twitter.com/XCucjA8ibw

— Austin Grabish (@AustinGrabish) March 15, 2025